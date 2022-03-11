雪山1日2登山客摔落圈谷　空勤直升機急送台中、花蓮救治　

▲劉姓女山友不慎摔落雪山圈谷，腳扭傷且裝備丟失無法保暖，領隊請求救援，等待一晚後，一早由空勤直升機送往花蓮救治。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

台中空勤隊忙翻了！10日上午才發生53歲張姓男子登雪山北稜角，不慎滑落300公尺深山谷意外，經空勤直升機順利送往台中的醫院救治後；不料，10日下午4點15分，又發生另一名25歲女登山客摔落雪山圈谷意外，11日一早也由空勤直升機送往花蓮的醫院，所幸2人都無生命危險。

苗栗縣消防局表示，10日下午4時15分接獲1名丁姓女子通報，稱有人於雪山圈谷摔落請求支援，報案人隨即掛斷電話，無法得知報案人電話及其他資訊。雪霸處隨即聯繫上領隊，表示劉女摔落圈谷內，人包分離裝備無法取回，初判右腳無法行走、意識清楚，但無保暖用品請求救援。

▲369山莊志工協助，送睡袋前往，供劉女一行4人隊伍就地紮營過夜。（圖／記者黃孟珍翻攝）

雪霸處表示，經確認後，趕緊聯繫位於369山莊之志工吳峻德，但志工回報目前山莊無帳篷，並與369山莊協作協調於晚餐後送睡袋4組至傷者處，供該隊伍就地紮營。並等待救援。11日清晨出動空勤直升機前往救援，目前已將劉女送往花蓮的醫院救治中。

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