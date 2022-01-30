獨／台中女揪團爬東卯山迷路　腳滑摔成熊貓眼「連夜被搬下山」

記者哈勇嘎奧／台中報導

台中市北屯區39歲的洪姓女登山客今天（30日）和友人攀登和平區的東卯山，下午1時許到達三角點回程時，在4.5k處不慎滑倒腳部受傷無法行動，打電話給友人向消防局求救。消防局出動8名搜救人員、林務局1人、民間團體2人前往救援，在晚間約9時40分才將傷者搬運至登山口，由救護車送醫救治。



台中市消防局在今天下午1時57分接獲民眾報案指稱，表示一行2人其中一名洪姓登山客於東卯山4.5k處滑落受傷，需要協助救援，共派遣和平分隊及谷關分隊共8員，由和平分隊黃來昇小隊長帶隊前往救援。傷者約1時00分於東卯山三角點返程到5K時通知報案人自己迷路，1時32分再次聯繫報案人自己滑落邊坡並傳出摔落位置座標點，由指揮中心定位座標位置應在東卯山松鶴捷徑往5.1k步道旁。

搜救人員下午4時45分時接觸傷者，傷者生命徵象穩定，搜救人員檢傷其臉部擦挫傷、有熊貓眼、右大腿擦挫傷、腰部疼痛、肢體無力，搜救人員將傷者以SKED固定，運用繩索拖拉及徒手搬運，晚上7時19分將傷者搬運至步道後開始往登山口下撤，在晚間9時40分到達登山口。。

▲婦人迷路摔倒後向友人告知求援，消防局搜救人員前往救援。（圖／民眾提供）