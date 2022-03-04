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社會 社會焦點 保障人權

「大麻界愛馬仕」5公斤市價3000萬　超貴暗黑2原因曝

記者黃翊婷／綜合報導

內政部警政署航空警察局經過5個月追查，破獲一起毒品走私案，並逮捕3名嫌犯，同時在雕花的水泥柱內查獲重達5.169公斤的大麻膏。由於大麻膏是由大麻花精煉濃縮製成，純度很高，加上極為罕見，堪稱是大麻界的愛馬仕，價格比大麻花高出3到4倍，光是這次查獲的5.169公斤大麻膏，初估黑市價格就高達3000萬元。

▲桃園地檢署指揮航警局、安檢大隊與台北關人員在進口貨物雕花的水泥柱內夾藏高純度大麻膏二級毒品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲大麻膏被藏在水泥柱內。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

航警局去年10月接獲線報，得知有毒梟透過進口貨物企圖在春節與疫情期間闖關桃園機場，專案小組歷經5個月調查，終於在今年2月間分別於桃園市大園區、新北市板橋區拘捕鄭姓、許姓與曹姓3名毒梟，這3人各自負責領貨、仲介與幕後主使等工作，訊後被依違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃檢偵辦。

而在這次搜查中，警方查獲藏在雕花水泥柱內的大麻膏，總計約5.169公斤。航警局表示，大麻膏是近來流行的大麻製品，是由大麻花精煉濃縮製成，價格為高品質大麻花的3到4倍，含濃度極高之四氫大麻酚（THC）。

▲航警局查獲的高純度大麻膏二級毒品5.169公斤等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲大麻膏堪稱是毒品界的「精品」。

由於大麻膏純度高，在國內十分罕見，因此有「大麻界愛馬仕」之稱，光是這次查獲的5.169公斤成品，在黑市預估可以賣到3000萬元。

至於鄭姓、許姓與曹姓3名毒梟到底是如何取得毒品，背後是否有更大的販毒集團，仍有待檢警等相關單位進一步調查釐清。

▼3嫌被移送至桃園地檢署偵辦。

▲航警局將鄭姓等3名毒梟移送桃園地檢署偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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