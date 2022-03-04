「大麻界愛馬仕」5公斤市價3000萬　超貴暗黑2原因曝

記者黃翊婷／綜合報導

內政部警政署航空警察局經過5個月追查，破獲一起毒品走私案，並逮捕3名嫌犯，同時在雕花的水泥柱內查獲重達5.169公斤的大麻膏。由於大麻膏是由大麻花精煉濃縮製成，純度很高，加上極為罕見，堪稱是大麻界的愛馬仕，價格比大麻花高出3到4倍，光是這次查獲的5.169公斤大麻膏，初估黑市價格就高達3000萬元。

▲大麻膏被藏在水泥柱內。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

航警局去年10月接獲線報，得知有毒梟透過進口貨物企圖在春節與疫情期間闖關桃園機場，專案小組歷經5個月調查，終於在今年2月間分別於桃園市大園區、新北市板橋區拘捕鄭姓、許姓與曹姓3名毒梟，這3人各自負責領貨、仲介與幕後主使等工作，訊後被依違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃檢偵辦。

而在這次搜查中，警方查獲藏在雕花水泥柱內的大麻膏，總計約5.169公斤。航警局表示，大麻膏是近來流行的大麻製品，是由大麻花精煉濃縮製成，價格為高品質大麻花的3到4倍，含濃度極高之四氫大麻酚（THC）。

▲大麻膏堪稱是毒品界的「精品」。

由於大麻膏純度高，在國內十分罕見，因此有「大麻界愛馬仕」之稱，光是這次查獲的5.169公斤成品，在黑市預估可以賣到3000萬元。

至於鄭姓、許姓與曹姓3名毒梟到底是如何取得毒品，背後是否有更大的販毒集團，仍有待檢警等相關單位進一步調查釐清。

▼3嫌被移送至桃園地檢署偵辦。