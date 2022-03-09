曹格內湖被抓！大鬧餐廳砸老闆娘　狂飆「Fxck」2分鐘現場曝光

▲知名歌手曹格日前驚傳酒後鬧事、店家報警求助。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

知名歌手曹格7日晚間7時許在台北市內湖區瑞光路316巷某餐廳與友人吃飯飲酒，疑似酒後與隔壁包廂客人發生口角，有網友匿名爆料，曹格在2分鐘內連爆粗口「fxck you」「fxcking」、「fxck bitch」甚至還拿東西砸餐廳老闆娘。

爆料的網友表示「地點是在內湖，前兩天我們去餐廳吃飯，還沒開始用餐，隔壁包廂的某一位人士（聲音應該很好認）就一直用言語在找我們麻煩，我們不理會他就持續咆哮，還用不雅字眼罵我們。」

▲知名歌手曹格日前驚傳酒後鬧事、店家報警求助。（圖／記者張君豪翻攝）

爆料網友指控，曹格喝醉跑來自己的包廂亂罵人，還不斷用污辱性的字眼咆哮，甚至還動手砸東西「他要離開時，我們跟他說請他不要再罵了，不然要叫警察，他就開始失控丟東西要衝過來打我們。這中間當然也一直咆哮，老闆的小孩也有被打到。我們有錄到一小段他在咆哮的影片，但因為門簾的關係沒有錄到臉。」

對此，內湖警方表示，當晚接到該餐廳報案求助，有男子酒後在店內騷擾客人，警方到場時，曹格已經離開，但他大鬧餐廳屬實，酒後脫序行為將依觸犯社維法函送裁罰。

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