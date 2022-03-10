清潔婦逆騎遭撞亡！23歲瑪莎拉蒂駕駛身分曝　檢讓他無保請回

記者白珈陽／台中報導

台中市西屯區9日發生一起死亡車禍，林楊姓清潔婦昨下班騎機車返家，行經市政北二路逆向行駛，途中突身體下滑、機車失控衝向路口，遭對向白色瑪莎拉蒂直接撞上，當場倒地不起，送醫後傷重不治。檢察官今率法醫相驗，確認死因為顱內出血致死，被害家屬、肇事駕駛也到場，瑪莎拉蒂駕駛詹男向家屬道歉，會負起責任，全力配合被害家屬需求。檢方訊後將詹男無保請回，全案依過失致死罪偵辦。

▲瑪莎拉蒂駕駛詹男（右）與被害林楊姓婦人兒子（左）今協助檢方相驗。（圖／民眾提供）

23歲的詹男透露，他從事金融業，從彰化到台中來打拼，以往是開家中的國產車，而這次的瑪莎拉蒂是他為了圓夢，在去年底所買的二手車，價格約百萬餘元，頭期款是自己存來，有貸款。

詹男表示，昨日他是在前往朋友慶生聚會途中，由於當時太陽很大，遂將遮陽板拉下，但看婦人時已經來不及，隨即撞上，不清楚當時的號誌是黃燈還是紅燈。案發當下已跟家屬道歉，今日再次道歉，將會全力配合家屬需求，負起責任。

林楊婦的兒子表示，母親天性樂觀，在西屯的商辦大樓擔任清潔工已1年多，母親身材嬌小只有145公分，不知當時母親是否為了閃避路人，一時踩不到地導致機車偏移，詳細肇事原因，交由專業的行車事故鑑定委員會去做評斷。

警方調查，林楊姓婦人（65歲）昨日下午5時許騎車沿市政北二路由朝富路往河南路方向逆向行駛，而與對向自小客發生碰撞。車禍撞擊力道不輕，林楊婦連人帶車被撞飛，造成其當場傷重倒地不起，經送往林新醫院搶救仍於昨晚10時許宣告不治，瑪莎拉蒂駕駛詹男則未受傷，經酒測無酒精反應。

警方初判肇因為女騎士逆向行駛，瑪莎拉蒂駕駛未注意車前狀況，詳細車禍原因仍須進一步調查。全案檢警依過失致死罪偵辦。

▲▼林楊姓婦人騎車逆向行駛，遭對向瑪莎拉蒂撞上。（圖／民眾提供）