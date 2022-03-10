　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新北砂石車剎不住撞雙載機車　男女彈飛「家屬同意拔管」雙亡！

▲新北市貢寮區台2線108公里處嚴重車禍。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北市貢寮區台2線108公里處一起嚴重車禍。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市貢寮區台2線108公里處發生一起嚴重車禍，當時一輛砂石車與一部機車發生碰撞，造成雙載機車男騎士、女乘客當場受到重傷，意識模糊，緊急將2人送醫救治，男騎士經搶救，仍不幸宣告不治；女乘客則是多處骨折，生命跡象仍不穩定，因傷重無法治療，經家屬同意移除呼吸器，於深夜11時01分宣告不治

▲新北市貢寮區台2線108公里處嚴重車禍。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲雙載機車男騎士、女乘客當場受到重傷，倒臥在路邊草地上及路邊護欄。

這起事件發生在9日下午3時許，當時33歲曾姓男子駕駛砂石車沿台2線，由基隆往宜蘭方向行駛，卻在行經上述路段時，有一部機車突竄出，剎車不及當場撞上雙載機車；因極大撞擊力，27歲鄭姓機車男騎士與26歲褚姓女後座乘客彈飛倒臥在路邊草地上及路邊護欄，警消獲報派員趕抵現場，發現2人均已失去呼吸心跳，緊急將2人分別送往基隆長庚醫院及澳底保健站搶救。

經搶救鄭男已恢復意識，生命跡象穩定，但傷勢突然惡化，急救無效仍不幸宣告不治；褚女則是左大臂、雙腳踝及肋骨骨折，肺部氣胸，生命跡象不穩定，已轉往基隆長庚醫院搶救，因傷重無法治療，經家屬同意移除呼吸器，仍宣告不治，確切事發經過仍有待調查釐清。

曾姓砂石車駕駛經酒測，酒測值為0；曾男初步表示，當時見到機車從路邊突然竄出，已剎不住才會撞上。

【更多新聞】

雙載機車「突竄出」砂石車剎不住！　27歲男不治、後座女彈飛重傷

想跑就綑綁！上廁所要報告　男不堪被虐逃出...警攻堅破詐騙集團

另類灰姑娘！深夜闖2小學行竊　笨賊「鞋卡門縫」狼狽落網

娃娃機色老闆邀2少女開房狂歡　企圖下藥迷姦1女下場曝

不要命了！基隆男持毒遇警盤查　海洛因連包裝袋吞下肚緊急送醫

►MIT之光！超好穿「三花精梳棉內褲」打折了！

ET快訊
軍卡擦撞BMW「市民大道躲貓貓」　駕駛夫氣炸還原過程
新北嚴重車禍　27歲男噴飛慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

阿北又又又出事了！台中同地點「開車衝田裡」…她蹲田埂發抖

新北砂石車剎不住撞雙載機車　男女彈飛「家屬同意拔管」雙亡！

懷疑妻子偷吃！竹科工程師見對話紀錄抓「出軌鐵證」　卻遭判刑

雙載機車「突竄出」砂石車剎不住！　27歲男不治、後座女彈飛重傷

軍卡擦撞BMW「市民大道躲貓貓」！駕駛夫「手機蒐證」氣炸大罵

台中6死惡火　3F男倖存「一個人光溜溜」躺4天淚喊：什麼都沒了

台中大火6死燒出身世！她從小被送養想尋母…見第一面下跪幫收屍

曹格內湖被抓！大鬧餐廳砸老闆娘　狂飆「Fxck」2分鐘現場曝光

已經墮胎2次…16歲少女遭父「強行連結」：敢說出去就殺了妳

金融、超商及時勸阻詐騙保住民眾血汗錢　桃警公開表揚有功人員

終於要見大S！具俊曄抵台了　心情好自拍…親切揮手問候

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

媽帶2小孩與愛犬逃難遭炸死　約克夏斷腿哀號忍痛撐一天

「大S老公」具俊曄抵台！　帥氣軍綠外套現身直奔隔離

具俊曄電話情牽大S...陶晶瑩虧「沒用IG？」　鼓勵離婚婦女談戀愛：不用跟愛情說再見

曹格大鬧餐廳！狂飆髒話砸場　內湖警證實：社維法送辦

火燒尾巴！英短貓呆坐沒發現　媽急撲滅...牠一臉問號：啥事？

邱鋒澤秒拒小S一夜情邀約　吼「樓上揪樓下」公主抱丟丟妹伸紳士手

粉絲衝上送娃娃被擋！ Jisoo「下秒打開車門收禮」暖哭粉

朱芯儀「確定切除右乳」：衝擊很大　化療「頭髮掉光+指甲斷裂」勇敢抗癌

阿北又又又出事了！台中同地點「開車衝田裡」…她蹲田埂發抖

新北砂石車剎不住撞雙載機車　男女彈飛「家屬同意拔管」雙亡！

懷疑妻子偷吃！竹科工程師見對話紀錄抓「出軌鐵證」　卻遭判刑

雙載機車「突竄出」砂石車剎不住！　27歲男不治、後座女彈飛重傷

軍卡擦撞BMW「市民大道躲貓貓」！駕駛夫「手機蒐證」氣炸大罵

台中6死惡火　3F男倖存「一個人光溜溜」躺4天淚喊：什麼都沒了

台中大火6死燒出身世！她從小被送養想尋母…見第一面下跪幫收屍

曹格內湖被抓！大鬧餐廳砸老闆娘　狂飆「Fxck」2分鐘現場曝光

已經墮胎2次…16歲少女遭父「強行連結」：敢說出去就殺了妳

金融、超商及時勸阻詐騙保住民眾血汗錢　桃警公開表揚有功人員

韓國總統大選超拉鋸　最終投票率77.1%

五角大廈證實「烏克蘭戰果」　普丁部隊還有95%完好無損

克里姆林宮：禁運俄石油「美國已宣戰」　拜登打給沙烏被拒接

阿北又又又出事了！台中同地點「開車衝田裡」…她蹲田埂發抖

2022超強精華水！倩碧水磁場「粉紅水」多效養膚、靈芝水升級10倍濃粹

200億「海上皇宮」現蹤義大利　傳普丁是船主！神秘遊艇掀熱議

被爆大鬧餐廳！曹格還原始末「我才不會道歉」　反控爆料客人勒索

不挺柯瑞？柯爾稱約基奇該連霸MVP　勇士2度試訓「前新人王」

新北砂石車剎不住撞雙載機車　男女彈飛「家屬同意拔管」雙亡！

狼人殺女神爆交往男模！　留言甜喊「寶寶」被抓包…回應揭關係

邱鋒澤秒拒小S一夜情邀約　吼「樓上揪樓下」公主抱丟丟妹伸紳士手

社會熱門新聞

歌手曹格酒後大鬧餐廳！

軍卡擦撞BMW「市民大道躲貓貓」！駕駛夫氣炸還原過程

機車竄出砂石車撞上　1死1重傷

台中惡火6死　他躺4天淚：什麼都沒了

南投4.4星民宿偷拍14人　少東下場出爐

砂石車撞雙載機車　男女彈飛雙亡

懷疑妻子偷吃！工程師抓鐵證反遭判刑

謝忻私密照災情擴大　2820張全套外流

台中大火6死！她從小被送養…見母第一面崩潰

阿北又出事！同地點又有人「開車衝田中」

已經墮胎2次…16歲少女遭父「強行連結」

新店14歲少年墜樓亡　生前最後說這句話

即／高雄工廠火警！濃濃黑煙竄天際

獨／牙醫偷吃慘遇暴力小三　帶傷返家是日常

更多熱門

相關新聞

機車竄出砂石車撞上　1死1重傷

機車竄出砂石車撞上　1死1重傷

新北市貢寮區台2線108公里處發生一起嚴重車禍，當時一輛砂石車與一輛機車發生碰撞，造成雙載機車男騎士、女乘客當場受到重傷，意識模糊，緊急將2人送醫救治，女乘客則是多處骨折，生命跡象仍不穩定；男騎士經搶救，稍早仍不幸宣告不治，確切事發經過仍有待調查釐清。

即／國1南下彰化匝道4車追撞　1女送醫

即／國1南下彰化匝道4車追撞　1女送醫

詐騙集團軍事化管理　男逃出報警

詐騙集團軍事化管理　男逃出報警

快訊／台2線嚴重車禍！1男1女噴飛重傷

快訊／台2線嚴重車禍！1男1女噴飛重傷

談車禍和解！賓士哥「狂約4次飯」...她被威脅崩潰

談車禍和解！賓士哥「狂約4次飯」...她被威脅崩潰

關鍵字：

新北貢寮台二線車禍

讀者迴響

熱門新聞

大便完擦到「衛生紙全白」才乾淨？專家點破1關鍵是警訊

歌手曹格酒後大鬧餐廳！

具俊曄與媽媽同住！首爾「7000萬豪宅內裝曝光」

入夜急墜10°C！1圖看懂氣溫走勢

公婆車禍過世「丈夫竊喜」！原因曝光網心疼

他體重「詭異狂掉」罹癌王！醫嘆：6個月後離世了

台東近海5.6強震！網見位置喊不妙

具俊曄不認愛氣哭大S！小S暴氣開罵　翻臉影片曝

軍卡擦撞BMW「市民大道躲貓貓」！駕駛夫氣炸還原過程

機車竄出砂石車撞上　1死1重傷

台北領4萬薪！她失業逃嘉義「面試兩間公司」嚇到了

莉婭700字告別謝和弦！　「沒以正常戀愛關係相處」

朱芯儀罹癌後首露面！　化療副作用「頭髮全掉光、指甲全斷裂血流不止」

車諾比核電廠斷電　恐爆二次核災

下波「全台連下6天」　溼涼轉雨時間曝

更多

最夯影音

更多
終於要見大S！具俊曄抵台了　心情好自拍…親切揮手問候

終於要見大S！具俊曄抵台了　心情好自拍…親切揮手問候
19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

媽帶2小孩與愛犬逃難遭炸死　約克夏斷腿哀號忍痛撐一天

媽帶2小孩與愛犬逃難遭炸死　約克夏斷腿哀號忍痛撐一天

「大S老公」具俊曄抵台！　帥氣軍綠外套現身直奔隔離

「大S老公」具俊曄抵台！　帥氣軍綠外套現身直奔隔離

具俊曄電話情牽大S...陶晶瑩虧「沒用IG？」　鼓勵離婚婦女談戀愛：不用跟愛情說再見

具俊曄電話情牽大S...陶晶瑩虧「沒用IG？」　鼓勵離婚婦女談戀愛：不用跟愛情說再見

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面