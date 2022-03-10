新北砂石車剎不住撞雙載機車　男女彈飛「家屬同意拔管」雙亡！

▲新北市貢寮區台2線108公里處一起嚴重車禍。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市貢寮區台2線108公里處發生一起嚴重車禍，當時一輛砂石車與一部機車發生碰撞，造成雙載機車男騎士、女乘客當場受到重傷，意識模糊，緊急將2人送醫救治，男騎士經搶救，仍不幸宣告不治；女乘客則是多處骨折，生命跡象仍不穩定，因傷重無法治療，經家屬同意移除呼吸器，於深夜11時01分宣告不治。

▲雙載機車男騎士、女乘客當場受到重傷，倒臥在路邊草地上及路邊護欄。

這起事件發生在9日下午3時許，當時33歲曾姓男子駕駛砂石車沿台2線，由基隆往宜蘭方向行駛，卻在行經上述路段時，有一部機車突竄出，剎車不及當場撞上雙載機車；因極大撞擊力，27歲鄭姓機車男騎士與26歲褚姓女後座乘客彈飛倒臥在路邊草地上及路邊護欄，警消獲報派員趕抵現場，發現2人均已失去呼吸心跳，緊急將2人分別送往基隆長庚醫院及澳底保健站搶救。

經搶救鄭男已恢復意識，生命跡象穩定，但傷勢突然惡化，急救無效仍不幸宣告不治；褚女則是左大臂、雙腳踝及肋骨骨折，肺部氣胸，生命跡象不穩定，已轉往基隆長庚醫院搶救，因傷重無法治療，經家屬同意移除呼吸器，仍宣告不治，確切事發經過仍有待調查釐清。

曾姓砂石車駕駛經酒測，酒測值為0；曾男初步表示，當時見到機車從路邊突然竄出，已剎不住才會撞上。

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