開戰後首次！烏俄外長10日土耳其會談　傳第4輪談判將在白俄舉行

▲俄羅斯外長拉夫羅夫（左）及烏克蘭外長庫列巴（右）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭、俄羅斯及土耳其外長會議10日登場，俄國外長拉夫羅夫及烏克蘭外長庫列巴均於9日率團抵達土耳其，這也是烏俄開戰以來，兩國外長首度面對面會談。央視引述消息透露，烏俄第4輪談判即將登場，地點在白俄羅斯境內。

法廣報導，土耳其10日舉行的三國外長會談地點位在南部濱海度假勝地安塔利亞。土耳其為北約成員國之一，是烏克蘭的盟友，且在開戰後向烏克蘭提供作戰無人機，但同時也要維繫與俄羅斯之間的雙邊關係，因為土耳其在旅遊業、小麥、能源供應方面均依賴俄羅斯。

土耳其外長恰武什奧盧表示，期待此次會談能成為烏克蘭走向和平穩定的重要一步。烏俄代表團各自於9日抵達土耳其，烏克蘭外長庫列巴9日透過臉書表示，將盡一切努力使這場會談取得成果，但並未對談判寄予厚望，「這將取決於拉夫羅夫在會談之前收到的『指示』」。

烏俄開戰迄今2週，期間歷經3次談判均未達預期，儘管雙方在開設人道走廊一事取得成果，但並未明顯改善緊張局勢。央視報導，目前烏俄尚未宣布下一輪談判的具體時間與地點，但俄方談判代表的說法，第4輪談判很快就會在白俄羅斯境內舉行。

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