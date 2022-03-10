阿伯又出事！2年3車衝田裡　坐田埂發抖...婦搭警車：擱底剉咧

記者鄧木卿／台中報導

台中市烏日區學田路兩旁都是農田，道路不窄、彎度也小、光線足夠，但外地人行經該地，路況不熟，導致2年來發生3起自小客車衝進農田的意外，昨晚7點多，1對7旬劉姓老夫婦開車返家途中不慎衝進田中央，2人呆立現場將近半小時，嚇得不知如何是好，還好三和派出所所長邱量虔夜間運動經過，馬上捲起褲管，踏進爛泥巴把夫婦倆從田裡拉上來，還叫來吊車協助，他呼籲駕駛小心再小心。

▲▼烏日學田路因為有彎道，外地人不熟路況，常常車子衝進田中，所長邱量虔（左2）呼籲駕駛小心開車。（圖／警方提供）

婦人被帶上警車時驚魂未定，用發抖的聲音說：「擱底剉咧（台語：還在發抖）」，警察則不斷安慰她，要她喝口水，不要再擔心了。據了解，夫婦兩人已經退休多時，昨天出門訪友後開車回家，沒想到發生意外，所幸兩人都沒有受傷，虛驚一場。

2年前某晚，一輛計程車載著4名放假的阿兵哥離營，行經學田路時不慎衝進農田，有網友開玩笑說「阿伯出事了」，結果有如魔咒，阿伯接二連三出事。

邱量虔說，上個月他巡邏時，發現一輛自小客車衝進農田，趕緊下車查看並叫救護車，原來是中年男子不知路況，依靠導航要回大里住處，不小心開進農田，後來協助脫困，人車平安。沒想到，昨晚他騎腳踏車運動時，又發現一輛自小客車連人帶車衝入剛插完秧的稻田中，劉姓夫妻倆就呆立在田埂上，不知如何是好。

▲老夫婦行經烏日區學田路加油站附近時，衝進農田。（圖／截自Google Maps）

邱量虔擔心夫婦倆安全，立即脫下鞋子捲起褲管，踏進爛泥查看有無受傷，還好夫妻倆身體無礙，僅受到驚嚇，劉妻蹲坐在田埂邊，瑟瑟發抖，語無倫次，邱馬上將夫妻倆帶往巡邏車休息、安撫並提供飲水，並協助將車子拖離稻田。

邱表示，學田路路面雖不寬，但慢慢開還是安全的，而且沿路有路燈，也有反光號誌，人為因素較大，呼籲用路人小心開車，不要再有「阿伯出事」第4集。