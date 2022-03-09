隔離壓力大！用2片口罩做「給力娃娃」　線上手作舒壓課免費報名

▲療癒隔離者心情，用2片口罩就能做出「給力娃娃」。（圖／新活藝術提供）

記者林育綾／台北報導

新冠肺炎蔓延至今，全球已累積超過4億4千萬人染疫，隔離、檢疫者更難以計數，有研究指出人們在隔離期間，常有孤單、恐懼以及無助感，新活藝術運用藝術輔療，推出公益免費線上手作舒壓課，只要用2片口罩就能做出「給力娃娃」，方便又有創意。

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▲用2片口罩就能做出「給力娃娃」。（圖／新活藝術提供）

新活藝術提到，許多隔離者在隔離期間常有孤單、恐懼以及無助感，長期下來對於心理健康有負面影響，透過線上手作舒壓課，透過互動式遊戲分享心情，並藉由藝術創作療癒隔離者的心。而考量隔離者不方便外出購買創作素材，執行長康思云特別研發只需2片口罩即可製作的「給力娃娃」。

▲用2片口罩就能做出「給力娃娃」，新活藝術舉行公益線上手作舒壓課。（圖／新活藝術提供）

課程推出後不僅有在台灣的隔離者報名，更有來自香港的隔離者跨海連線參與。其中有家人確診而隔離的香港朋友表示，參與完後心情變得很好，也決定要繼續用口罩做「給力娃娃」送給家人、朋友，為他們加油打氣；還有媽媽與女兒一起同框參加，舒緩孩子在隔離中無法外出的壓力。

▲還有媽媽與女兒一起同框參加，舒緩孩子在隔離中無法外出的壓力。（圖／新活藝術提供）

新活藝術表示，由於活動反應熱烈，近來將於3/16(三)舉行第二場公益線上手作舒壓課，歡迎大家分享給正在隔離中的朋友報名參加。