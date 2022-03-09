越南妹「娜美照片」攬客　嫖客怒：不脫衣簡直像「油膩長髮叔」

▲警方調查馮女等人是經由網路廣告方式，透過LINE軟體私訊來攬客，並藉不實之美女清涼照來吸引男客，但本尊與美照差很大。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市二分局破獲一樓一鳳應召站，查獲2名外籍女子賣淫，其中1位馮姓越南女還吸毒，警方發現馮女等人用「美照」攬客，假照片有「娜美身材」十分誘人，但馮女因吸毒身材臉蛋都走樣，本尊與「美照」差很大，上門嫖客大失所望口碑差，全案依毒品、社維法及入出國及移民法等送辦，並解送移民署收容所收容。

台南市警二分局近日獲報中西區金華路一處大樓出租套房，時傳出有女子性愛呻吟聲太擾人，並有穿著火辣上衣外籍女子頻繁出入，疑有色情交易。案經警方多日探訪勘察，於3月5日由二分局行政組、偵查隊及派出所員警共同前往查察取締，在2間套房內分別查獲30歲王姓嫖客及24歲泰藉女子正從事性交易，當場查扣保險套一批及潤滑劑1瓶；接續在另一間套房內查獲35歲越南藉馮姓女子，其除已逾期停留被查緝外，並於房間內起獲安非他命吸食器涉嫌毒品案。

經調查該2名外籍女子均已逾期停留，其等是經由網路廣告方式，透過LINE軟體私訊來攬客，並藉不實之美女清涼照來吸引男客，每次以50分鐘收取新台幣2800元之代價從事性交易，來台南甫2週即為警方查獲。

據了解，警方前往查緝時，發現馮女本人跟廣告「美照」落差太大判若兩人，起初警方還認不出來，後來仔細核對，才確認是馮女本尊無誤，警方懷疑係馮女吸毒，生活又不正常，所以造成顏貌、身材走樣，據了解還引起嫖客光顧後大為不滿，怒嗆「騙很大」，目前2女依法移送收容，並將繼續追查幕後是否有不法應召集團操控。