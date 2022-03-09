中研院對烏克蘭伸援手　將接納10名學者與學生

▲中研院長廖俊智表示，將接納10名烏克蘭的學者與學生。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

俄羅斯武力入侵烏克蘭，引發國際群起譴責俄羅斯，中研院也發布譴責俄羅斯聲明，中研院院長廖俊智今天（9日）更表示，由於戰爭發生後很多學者與學生逃到波蘭，中研院預計將接納10名烏克蘭的學者與學生，但細節還要再研議，對於立委張廖萬堅反應人數太少，廖俊智則說「將來可以更多」。

俄羅斯入侵烏克蘭，國際齊聲譴責，中研院在3月2日發布聲明，指中研院作為全球學術社群的一員，反對任何以暴力方式破壞世界和平、侵害人權的行為，更特別關注烏克蘭學者和學生的人身安全，呼籲各界在可能的範圍內支持烏國學者及學生。希望透過各方努力，以和平方式儘速恢復世界秩序。

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▼中研院對俄羅斯入侵烏克蘭發表聲明。（圖／記者許敏溶翻攝）

今天立法院教育文化委員會邀請廖俊智列席報告業務概況並進行備質詢，包括立委林奕華、張廖萬堅、吳思瑤等人，在質詢時詢問中研院如何協助烏克蘭。

廖俊智表示，在俄羅斯入侵烏克蘭之後，中研院發表譴責聲明，也獲得國際重視及學術界轉載，波蘭科學院也和中研院聯繫，指戰爭爆發後，很多波蘭學生與學者逃到波蘭，目前人數太多，希望轉收烏克蘭籍學者，中研院初步決定，將接納10名烏克蘭的學者與學生，初步以女性為主，因為烏克蘭的男生現在無法出國。

不過，張廖萬堅覺得10名太少，廖俊智則說，人數可以再討論，因為目前男性不能出國，「將來可以更多」。