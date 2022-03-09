　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中研院對烏克蘭伸援手　將接納10名學者與學生

▲▼中研院長廖俊智上午到立法院備詢。（圖／記者許敏溶攝）

▲中研院長廖俊智表示，將接納10名烏克蘭的學者與學生。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

俄羅斯武力入侵烏克蘭，引發國際群起譴責俄羅斯，中研院也發布譴責俄羅斯聲明，中研院院長廖俊智今天（9日）更表示，由於戰爭發生後很多學者與學生逃到波蘭，中研院預計將接納10名烏克蘭的學者與學生，但細節還要再研議，對於立委張廖萬堅反應人數太少，廖俊智則說「將來可以更多」。

俄羅斯入侵烏克蘭，國際齊聲譴責，中研院在3月2日發布聲明，指中研院作為全球學術社群的一員，反對任何以暴力方式破壞世界和平、侵害人權的行為，更特別關注烏克蘭學者和學生的人身安全，呼籲各界在可能的範圍內支持烏國學者及學生。希望透過各方努力，以和平方式儘速恢復世界秩序。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼中研院對俄羅斯入侵烏克蘭發表聲明。（圖／記者許敏溶翻攝）

▲▼中研院長廖俊智上午到立法院備詢。（圖／記者許敏溶攝）

今天立法院教育文化委員會邀請廖俊智列席報告業務概況並進行備質詢，包括立委林奕華、張廖萬堅、吳思瑤等人，在質詢時詢問中研院如何協助烏克蘭。

廖俊智表示，在俄羅斯入侵烏克蘭之後，中研院發表譴責聲明，也獲得國際重視及學術界轉載，波蘭科學院也和中研院聯繫，指戰爭爆發後，很多波蘭學生與學者逃到波蘭，目前人數太多，希望轉收烏克蘭籍學者，中研院初步決定，將接納10名烏克蘭的學者與學生，初步以女性為主，因為烏克蘭的男生現在無法出國。

不過，張廖萬堅覺得10名太少，廖俊智則說，人數可以再討論，因為目前男性不能出國，「將來可以更多」。

►最好拍的嘉義天成文旅600元就能住！

ET快訊
快訊／台中惡火6死！　房東遭重罰144萬
爆乳妹「娜美照片」攬客！　嫖客氣炸：不脫衣像油膩長髮叔
普丁把入侵烏克蘭視為「輸不起的戰爭」　美情報爆：衝突恐升級
鳳梨學大S老公「打給20年前初戀」！　1句話約砲成功
李愛綺遭控「欠租265萬」不接電話！　她痛訴：怕被罵
謝和弦「不能輸大S」！　公開約LOL電競女神：單身嗎
具俊曄入住S Hotel隔離？　飯店4字回應...行程曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

下波「全台連下6天」　溼涼轉雨時間曝

快訊／第26期疫苗今起預約！　指揮中心14:00說明

請喪假打卡美食！主管懷疑在說謊　他回傳「阿嬤的遺容」網戰翻

國際油價攀升！交長承諾：「客運票價不會調漲」汽燃費有望減收

打疫苗一樣要隔離！陳時中曝「免隔離可能條件」：更有效的藥問世

穩飼料價和供應！　陳吉仲：在國內找到15萬公噸倉儲了

大S解開汪小菲「隱藏中的人」　命理師預言他也快結婚了

國旅券使用率不到5成「期限有望延到6／30」！再推3波促銷吸客

中研院對烏克蘭伸援手　將接納10名學者與學生

拼打氣！桃園市府豪氣加碼　長者接種疫苗可領700元還幫接送

大S再婚20年前舊愛！甜喊：歐巴～　「1通電話」神復合酷龍具俊曄

美女運動員三級跳飛12.96m　長腿+放電大眼國中就兼模特

韓流始祖《酷龍》具俊曄&姜元來 合唱bing bing bing掀回憶殺

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

大S再婚前1天「張蘭表情黯淡」！　直播認了想她：我只有一個媳婦

最貴車禍！千萬超跑競速追撞　波及百萬車...維修粗估500萬

七旬老翁戴工地帽酒駕被攔查　拒測譙「XX娘X掰」警上銬送辦

台灣妹遊美國遇「流浪漢攔車」　提起勇氣回頭暖心載他一程！

北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所

雨天女騎士紅線臨停穿雨衣　遭正義魔人「拍照檢舉」惹議

下波「全台連下6天」　溼涼轉雨時間曝

快訊／第26期疫苗今起預約！　指揮中心14:00說明

請喪假打卡美食！主管懷疑在說謊　他回傳「阿嬤的遺容」網戰翻

國際油價攀升！交長承諾：「客運票價不會調漲」汽燃費有望減收

打疫苗一樣要隔離！陳時中曝「免隔離可能條件」：更有效的藥問世

穩飼料價和供應！　陳吉仲：在國內找到15萬公噸倉儲了

大S解開汪小菲「隱藏中的人」　命理師預言他也快結婚了

國旅券使用率不到5成「期限有望延到6／30」！再推3波促銷吸客

中研院對烏克蘭伸援手　將接納10名學者與學生

拼打氣！桃園市府豪氣加碼　長者接種疫苗可領700元還幫接送

快訊／台中惡火6死！17房隔成41間套房　房東遭重罰144萬

星二代身份被老師差別對待 女星不捨女兒「躲櫃子吃午餐」

漁船走私10億毒品　安非他命藏棉被...回程不忘捕魚演戲

Karsa拿菲艾打野　柴犬決勝局遭換小狗登板...46殺激戰Uzi賽後發文

朱芯儀罹癌頭髮全掉光！首露面現況曝光　「堅強笑回1句話」惹鼻酸

東港警加強取締酒駕　酒後騎乘電動車照樣挨罰

下波「全台連下6天」　溼涼轉雨時間曝

不斷更新／美國宣布運送「愛國者飛彈」給波蘭　麥當勞制裁俄國

俄央行限制外幣提款　最多1萬美元

美國宣布「運送愛國者飛彈」給波蘭　應對北約盟友威脅

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

生活熱門新聞

台北領4萬薪！她失業逃嘉義「面試兩間公司」嚇到了

外國人來台後悔生超正女兒　她遭霸凌轉學7次

小一考題「幾人在排隊」　醫：台灣教育出問題

聽到結過一次婚！具俊曄媽「真實反應曝光」

百萬訂閱「神秘Youtuber」疑露臉讓網看傻　本人回應了

鄭文燦PO24年前名片　萬人看呆：只認出黨徽

長榮家變新戰線　張國煒要奪回海外「千億金庫」大權

「大S是特例中的特例」　他揭回鍋戀要謹慎原因

靈車山路一路猛衝　2度盲彎超車

媽PO小一作業怨「大人都看不懂」　兩派人吵翻

今晨7.5℃！　2波鋒面「打招呼」變天時間曝

外送員弄錯地址　要他自己去拿

壽司郎狂嗑1小時「結帳0元」　暗黑手法曝光

店員遲到30分鐘「扣3天曠職2400元」

更多熱門

相關新聞

報復西方制裁！俄羅斯將禁部份原物料出口

報復西方制裁！俄羅斯將禁部份原物料出口

俄羅斯揮兵烏克蘭，受到國際社會廣泛譴責及制裁，美英破天荒禁止進口俄國石油進口，歐盟也承諾減少2/3俄國天然氣進口量。俄國對此祭出反制措施，宣布將限制某些商品及原物料出口，受影響清單預計2天內公布。

蘋果發表會登場　庫克「1方法」暗挺烏克蘭！

蘋果發表會登場　庫克「1方法」暗挺烏克蘭！

阿根廷遊行聲援烏克蘭　呼籲俄羅斯停戰

阿根廷遊行聲援烏克蘭　呼籲俄羅斯停戰

成人女主播豪乳救烏克蘭　自曝差點被電死

成人女主播豪乳救烏克蘭　自曝差點被電死

波蘭轉交米格-29戰機　美國防部打臉

波蘭轉交米格-29戰機　美國防部打臉

關鍵字：

中研院立法院廖俊智烏克蘭

讀者迴響

熱門新聞

具俊曄要帶大S回韓生活！　2小孩聽到「媽媽又要結婚」反應曝光

失蹤雪球找到了！牠聽見呼喊探頭

KID說溜嘴「要當爸爸了」！新婚妻爆已懷孕

台北領4萬薪！她失業逃嘉義「面試兩間公司」嚇到了

最便宜5G iPhone SE 來囉！Touch ID、3顏色可選　售價1萬3900元起

朱芯儀罹癌化療「頭髮全掉光」！　衛斯理曝：將動刀

大S、具俊曄20年沒見竟閃婚　作家：很奇怪

外國人來台後悔生超正女兒　她遭霸凌轉學7次

大S❤具俊曄私下怎麼對話？家教揭她真正實力

小天后「節目露奶走光」瘋傳！　尷尬承認還在宿醉

朱芯儀證實「罹患乳癌」！4個月前照鏡發現胸部異樣

大S光速再婚「前婆婆張蘭發聲了」！尷尬場面曝光

小一考題「幾人在排隊」　醫：台灣教育出問題

《全明星》最正經理脫衣被拍！　「上帝視角」洩火辣曲線

快訊／蘋果推出「綠色」iPhone 13　Apple TV+升級獨家服務

更多

最夯影音

更多
大S再婚20年前舊愛！甜喊：歐巴～　「1通電話」神復合酷龍具俊曄

大S再婚20年前舊愛！甜喊：歐巴～　「1通電話」神復合酷龍具俊曄
美女運動員三級跳飛12.96m　長腿+放電大眼國中就兼模特

美女運動員三級跳飛12.96m　長腿+放電大眼國中就兼模特

韓流始祖《酷龍》具俊曄&姜元來 合唱bing bing bing掀回憶殺

韓流始祖《酷龍》具俊曄&姜元來 合唱bing bing bing掀回憶殺

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

大S再婚前1天「張蘭表情黯淡」！　直播認了想她：我只有一個媳婦

大S再婚前1天「張蘭表情黯淡」！　直播認了想她：我只有一個媳婦

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面