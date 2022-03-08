台中惡火釀6死　3焦屍DNA、指紋比對出爐「無未成年者」

▲台中市警局鑑識中心DNA實驗室。（圖／台中市警局提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市中區興中街惡火造成6死6傷，其中3人確認身分，檢察官昨日發給43歲廖男的家屬死亡證明書，另外66歲廖女、42歲葉男，今下午將由家屬來認屍；另3人燒成焦屍難辨，經警方掌握疑似死者身分、通知其家屬，台中市警局鑑識中心第一時間以最速件處理，經採集指紋、DNA比對，比對結果陸續出爐，其中並沒有未成年者。

興中街大火造成6死6傷，6傷其中3人輕傷已出院，另3人重傷，仍在醫院治療。至於6條人命部分，其中死者43歲的廖男、66歲的廖女、及42歲的葉男等3人，已確認身分，檢察官已開立死亡證明書給43歲廖男的家人，死因為高溫濃煙吸入，呼吸衰竭死亡；另外廖女及葉男部分，檢察官指揮警方已聯絡到家屬，今天下午由家屬認屍，確認後再發給死亡證明書。

至於另2女1男因外觀已無法辨識身分，檢警從租賃契約研判疑是58歲許女、59歲張女、以及41歲陳男，昨已聯絡相關家屬並採集DNA比對，也有做指紋確認，由台中市警局鑑識中心在24小時內，做好相關工作，並將陸續出爐的結果，通知第一警分局、台中地檢署與刑事局。

台中市警局鑑識中心DNA實驗室在2015年7月成立，同年獲得台中地檢署發函正式囑託為DNA鑑定機關，並從2016年起，受理市警局轄內各分局送驗刑案現場生物跡證（性侵害案件除外）DNA鑑定。實驗室獲得TAF（全國認證基金會）認證機關ISO 17025兩項實驗室認證（刑事生物鑑定及親子DNA鑑定）。