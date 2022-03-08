奇招救命！女攀北大武滑落山坡　手腳綁樹差50cm險墜百米斷崖

記者陳崑福／屏東報導

一名女山友7日與山友攀登北大武山墜崖，幸同行山友冒險救援，先以繩索將她的手跟樹幹綁住，等待救援獲救；參與救人行動的檜谷山莊莊主吳德發在臉書發文，還好被樹擋住，加上同行「最勇敢的素人，「再差0.5米就會墜入數百米的深淵」，並指獲救女山友是「最幸運的人」。

▲屏東縣政府消防局北大武山救援女山友 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

屏東縣政府消防局於昨(7)日15時27分接獲民眾報案於泰武鄉北大武山1.5公里處有女山友(32歲)滑落邊坡，立即派遣泰武、來義、新埤、竹田、萬巒、龍泉、內埔、萬丹、潮州等9分隊及第二大隊、特搜大隊，共計14車26人前往搶救。

搶救人員於18時23分下切邊坡後接觸傷者，經初步評估後，19時30分將傷者拉回步道上並於22時30分將傷者搬運至新登山口，交由萬巒分隊救護車送醫治療，意識清醒、腰痛、擦挫傷。

參與救援的檜谷山莊莊主吳德發目擊這起驚險救人過程 ；他臉書發文，他接獲求助電話，以最速度抵達現場，其同行夥伴已有一名男士下切保護傷者，但深度達60公尺。「這位沒有救難背景的同行友人阿舟，真的是有情有義，有勇有謀，第一時間往下走到傷者所在，用繩子將她的手跟樹幹綁住。如果他沒有在第一時間下去做保護，傷者呈現躁動狀態， 再差0.5公尺就會墜入數百米的深淵」。

他下切到傷者旁邊，給救難毯，她還是一直喊冷喊痛，他還是給予安撫、安撫再安撫，「因為她就一直喊痛痛痛痛痛痛」。「傷者一直喊冷喊痛，逼得我再爬上去拿衣服跟拿藥，這時候第一批特搜人員到達」。「我再切下去30米處，作中間的指揮及協助傳達」，隨後特搜大隊員利用繩索吊在半空中下攀救人，落石一直砸下來，真的是生死交關，大家都是拿命在拚， 費了好一番功夫才將人拉上步道」。

吳德發說，「參與這麼多救難，可以做出提高山難事故原因的歸納：一是連假（人潮），二是小霧雨（濕滑），三是團員彼此不認識（沒有橫向溝通），四是新手上路（欺生）。 」