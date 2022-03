澳洲一隻叫做蘇菲(Sophie)的狗狗重達53公斤,是牠的體型正常體重的4倍,RSPCA(Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals)表示,這隻狗狗並不是貪吃所致,而是傷心過度而讓牠的心理及身體,全都變得十分不健康。