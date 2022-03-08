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俄國慘被打趴！士兵嚇到半夜驚醒　哭求退役回家：我們像炮灰一樣

▲▼被俘俄軍。（圖／翻攝自推特）

▲被俘俄軍對俄國深感失望，還想要退出軍隊，下同。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

烏克蘭內政部顧問赫拉申科（Anton Herashchenko）最近秀出影片，分享據稱是被俘俄軍與家人的通話內容，聲稱俄軍慘被烏克蘭打趴，還士氣低落地表示戰友們都對軍隊大感失望，不少人在夜裡嚇得「尖叫驚醒」、想要退出軍隊，而軍隊也沒有為前線士兵提供良好支援，「我們就像炮灰一樣」。

綜合外媒報導，儘管俄羅斯總統普丁認為烏俄戰爭將在2週內結束，但從通話內容可見，一名被俘的俄國士兵聲稱，這場戰爭可能會拖上好幾個月。他表示，他所在的部隊已經完全沒有食物了，軍隊必須洗劫附近超市，才有辦法填飽肚子，「軍隊怎麼能這樣對我們？」

另一名士兵則在電話中抱怨，「我們沒有戰機，沒有他X的支援，也完全沒有掩護，我們根本就像炮灰一樣！我們現在每個人都在期待戰爭結束，我們想要回家！為了回家我可以做任何事，我要退出軍隊，我什麼都不在乎。這該死的戰爭把大家都搞得一團糟，我們為什麼要毫無理由地戰鬥？」

▲▼被俘俄軍。（圖／翻攝自推特）

還有一名士兵在通話中滿口髒話地咆哮，聲稱他所在的部隊離烏軍最近，但也正面臨敵人如「屠殺」般的反擊，「我和戰友們都很害怕，我從來沒見過這麼多屍體，不少人在夜裡嚇得尖叫驚醒，還有人每天都恐懼得顫抖，甚至拒絕戰鬥」。

攻烏的俄軍一日薪資為52美元（約新台幣1470元），比俄羅斯平均工資要高，不過許多在烏俄軍根本不在乎這些錢，一心想要離開軍隊回家，「這裡連洗澡和睡覺的地方都沒有，我們只能睡在街上，軍隊的柴油快用完了，彈藥也所剩無幾，我真不知道我們該怎麼辦。為什麼國家莫名其妙地就打了烏克蘭？」

一名俄軍絕望地表示，烏克蘭政府向民眾發放了數萬支槍，導致俄羅斯的進攻計劃窒礙難行，「這裡每個人都有突擊步槍！每個人！我們昨天開車進來時，我在車裡一直聽到槍擊的聲音，噠噠噠噠，我真的很害怕」。

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