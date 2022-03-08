俄砲彈轟進小鎮麵包廠　炸死烏克蘭13平民！廢墟中拉出屍體

▲俄軍空襲砲彈擊中麵包工廠，造成13人喪命。圖為烏克蘭士兵協助民眾逃難。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯軍隊砲火猛烈，烏克蘭國家緊急服務單位（State Emergency Service of Ukraine）7日表示，首都基輔以西50公里的城鎮馬卡里夫（Makariv）一家麵包工廠遭遇空襲，救難人員成功從廢墟中救出5人，但同時也尋獲13具屍體。網路流傳畫面顯示，砲彈疑似引發熊熊大火，消防員注水灌救。

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13 lives lost in airstrike that hit bread factory in Makariv, #Kyiv #Ukraine️



5 people rescued from rumble.#UkraineRussianWar pic.twitter.com/ovsZiLJrJ2 — Abraham Stein (@AbrahamStein8) March 8, 2022

烏克蘭新聞社（Ukrainian News Agency）報導，緊急服務當局表示，基輔州西郊馬卡里夫一家麵包工廠遭到俄軍空襲，砲彈擊中建築物後爆炸。初步消息指出，雖然工廠因戰事早已停工，但當時約有30人正在工廠內，救難人員從廢墟中救出5人，並尋獲13具罹難者遺體。

推特上流傳著一段疑似現場的搶救畫面，工廠被轟炸後引發一場熊熊烈火，大量黑煙竄出，多名消防人員緊急注水灌救。不過，目前並無外媒證實這段畫面的拍攝地點或時間。

| El gobierno de Ucrania confirmo que el bombardeo de las fuerzas rusas a una panadería industrial, en Makariv, dejo 13 civiles muertos - DW. #Ukraine #Biden #EEUU pic.twitter.com/r83fkd3FiS — Diginoticias 24 (@Diginoticias24) March 8, 2022

另外，烏克蘭新聞社指出，中西部城市文尼察（Vinnytsia）一處機場遭導彈空襲，救難人員發現9具遺體。

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