【廣編】李詠嫻揪好友黃小柔PK運動　雀巢美祿「親子能量挑戰賽」

圖、文／雀巢提供

當「熱情媽媽」李詠嫻遇上「超人媽媽」黃小柔透過運動PK賽對話東西方不同的教養風格，兩個媽媽大聊育兒經、獨家公開育兒心路歷程。

李詠嫻自曝小孩長大的心境轉折 「越來越不需要媽媽一直照顧」



李詠嫻小孩進入青春期，一起運動，成為李詠嫻與小孩培養感情的寶貴時光。女兒 Makayla已經能與熱愛跳舞的李詠嫻一起上跳舞課，兒子Ryder也從運動中找到自信。「Ryder自己覺得很帥，很願意去認真學習」，然後運動完回到家第一件事，就是拿上一瓶雀巢美祿、加入蛋白質奶昔，快速補充運動過程流失能量。

「踢出一顆球，勝過講十句話」小柔透露「王家運動育兒術」

黃小柔特別注意運動前、後的飲食，她說，運動前先補充能量，讓他們有足夠的力氣，運動後孩子們食慾大增，這時候更要及時能滿足他們的能量需求，就像當天挑戰賽結束後，及時來一瓶美祿，「當他們身心都被滿足的時候，對生長發育的效果真的超乎想像」。

小孩還沒放電玩 雙媽率先喊「運動後先喝美祿補充能量」

當天雀巢美祿「親子能量挑戰賽」的最後，雙方歷經「美祿足球守衛」、「跳繩抱緊美祿」、「美祿電瓶接力賽」三關後，戰成平手，小朋友還在活蹦亂跳的同時，倒是兩位媽媽先累癱，李詠嫻率先拿起雀巢美祿，說著「叫小孩太消耗體力，媽媽要來先補充能量」。