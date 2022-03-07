桃園國宅社區「菜刀從天降」　女網友驚魂：差5公尺就被砸中

▲桃園市八德某國宅大樓驚傳菜刀從天而降。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

有民眾走在桃園市八德區某國宅社區大樓馬路突然有菜刀從天而降，而且就在前方5公尺處掉落，嚇得她大驚失色，立即閃躱到騎樓下，除貼文網路外也報警處理，轄區警方表示，正調閱相關監視調查釐清案情中。

▲僅差5公尺差點砸中行人。（圖／八德警分局提供）

該名女網友在臉書社團「記憶八德」貼文指出，6日晚間6點左右，走路行經八德區仁愛街靠近土地公廟約30-50公尺處，聽到大樓樓上大聲的關窗戶聲，3秒後從上方有東西落下，在她前方不到5公尺，她以為是盆栽掉落，往前一看，是一把菜刀。

▲四維派出所所長林俊廷表示，今日上午接獲民眾報案後，積極調閱周邊監視器調查釐清案情中。（圖／八警分局提供）

「居然有人丟一把菜刀下來」，女網友表示，在她前方1公尺還有一位收回收的婆婆，也立即馬上把車推走。她則馬上跑到對面風澤中醫的騎樓，驚魂未定，剛好一對夫妻要經過，她馬上警告，請他們離開，免得又有東西丟下來被砸中。由於無法得知是哪一戶，驚魂未定之虞，當下也沒想到報警。還好市場晚上沒人，不然後果嚴重。女網友7日報警後交由警方處理，並呼籲大家多小心一點，這種隨機的意外真的很難預防。

轄區八德分局四維派出所所長林俊廷表示，今日上午接獲民眾報案後，積極調閱周邊監視器調查釐清案情中，同仁趕到現場並未發現菜刀。