醫科男大生與女友環島　北宜吵架負氣下車失蹤！竟成冰冷遺體

▲曾男與女友吵架後失蹤，警消在溪谷找到他遺體 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市北宜公路52.6k處有女子報案，指稱深夜要駕車到台北，男友疑情緒不穩負氣下車，卻不見蹤影，警消漏夜搜尋，最後在四堵溪上游找到他，卻已無呼吸心跳，經刑事相驗遺體，初步判定無他殺，家屬對死因無意見。

據了解，28歲曾姓男子在高雄醫學院攻讀牙醫，與28歲陳女是男女朋友，4日陳女從台北南下到高雄找曾男出遊，打算沿著花東開車環島，就在5日晚間11時許，陳女換手開車行經北宜公路52.6K時，2人卻在車上起爭執。

▼情侶開車環島結果竟發生憾事 。（圖／記者陳以昇翻攝）

曾男認為女友開車太快，於是停車在路旁溝通，未料曾男竟負氣下車，陳女摸黑找不到他，擔心出意外，趕緊報警通報；警消獲報後立即漏夜展開搜索，6日上午9時許，在坪林區四堵溪上游50公尺處，發現曾男蹤跡，但卻已成冰冷遺體。檢警7日在板橋殯儀館進行相驗，初步判定曾男無他殺跡象，因他生前曾有精神部分的疾病病史，懷疑負氣輕生，家屬對死因無意見。

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