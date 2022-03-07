台中大火奪6命　里長目睹奇怪1幕「多樓層同時燒起來」

記者黃翊婷／綜合報導

台中市中區興中街民宅大火造成6死6傷悲劇，柳川里里長蔡翠碧當時聽到有人大喊火災，第一時間趕抵現場，卻看到多個樓層同時燒起來，事後回想起來仍心有餘悸，忍不住直言「好奇怪」。

▲民眾目擊大樓起火，濃煙直衝天際。（圖／民眾提供）

台中市興中街一棟集合式住宅6日下午發生火災，造成6死6傷。經過消防人員灌救，在控制住火勢後逐一搜索樓層，結果在3樓發現1女、5樓1男、6樓1男已燒成焦屍、6樓樓梯及7樓各1人，以及8樓違建1人，共計6人死亡。

根據《中時新聞網》報導，柳川里里長蔡翠碧表示，6日下午4時許她在家中聽到有人大喊火災，立即衝出家門，遠遠就看到該大樓的1樓、4樓都竄出熊熊大火，還有住戶爬到高樓的窗邊求救，場面十分恐怖，「好奇怪，多個樓層幾乎是同時燒起來」。

蔡翠碧說，莊姓女房東在1樓堆積雜物，所以1樓火勢很大，一直往上燒，大樓內的樓梯、電梯、房間門口都有堆積雜物，所以整棟都燒起來。附近鄰居也抱怨，莊婦常常在外面撿資源回收或雜誌，然後堆放在1樓，火災發生前3天環保局才來稽查清理過。

▼▲大火狂燒，民眾受困高樓窗邊，最終順利獲救。（圖／記者白珈陽攝，下同）

甚至有居民透露，該大樓一共7層樓，卻有41間套房，「早有預感會出事」；而火災發生後，還有人出面爆料，該大樓的頂樓屬於違建。對此，台中市府表示，該大樓屬於有建照的合法建築，最近一次消防設備檢修為2021年9月，例行公安檢查合格，雖然頂樓是違建加蓋，但不在火勢範圍內，與高雄的城中城危老建築不同。

至於關鍵人莊姓女房東，她在火災中受到輕傷，7日凌晨被警方帶回偵訊，面對媒體詢問平常是否有堆放雜物的習慣，她頻頻遮臉，不發一語，低著頭躲進派出所。

台中地檢署表示，此案已經成立專案小組，並指揮相關司法警察單位蒐證調查，全力釐清本件重大火災事故的發生原因。另外，由於部分罹難者被燒得焦黑，或是身上沒有證件難以辨認身分，檢方同步指派專責檢察官、法醫協助後續相驗，以便家屬辦理後事。

▼莊婦遮著臉進入派出所。