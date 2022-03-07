桃園第25期公費疫苗施打　3／8、10提供接種服務

▲桃園市希望藉由疫苗保護市民並預防重症。（圖／市府資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市衛生局長王文彥6日指出，有關COVID-19疫苗部份，桃園第25期公費疫苗施打時間為3月8日及3月10日，由全市200多家醫療院所及37個社區接種站提供接種服務，並開放符合資格民眾免預約到站接種，以提升民眾接種率。

另外，米迪幼兒園群聚事件已收斂控制，因應清明節即將到來，桃園市各殯葬所、生命園區及市有納骨塔提前開放，鼓勵市民分流祭祀。

而有關桃園COVID-19疫苗接種情況，市府以提高全體市民第三劑疫苗覆蓋率為目標，並鼓勵未接種第一、二劑者補打。目前桃園長者第一、二劑疫苗覆蓋率皆居於六都之冠，市府仍針對長者接種部分持續加強。

其中，3月1日至3日連續三天安排65歲以上長者專案接種，採取區里系統造冊並發送通知單、免預約的方式，並愛心計程車免費接送、贈送200元禮券及桃園好米，受到熱烈好評，三天合計接種2萬8,563劑，其中接種第一、二劑疫苗者約占15%，接種第三劑疫苗者占85%，提高65歲以上長者疫苗覆蓋率約7%。此外，市府也將在第25期公費疫苗接種結束後，再行安排第二輪的專案接種，希望藉由疫苗保護市民並預防重症，讓全體疫苗覆蓋率再提升。