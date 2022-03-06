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台中大火已2死4無生跡　鄰居：房東愛堆雜物，周五才被環保局查

▲興中街大火釀2死4無生命跡象，鄰居曝「房東愛堆雜物周五才被環保局查」。（圖／記者白珈陽攝）

▲興中街大火釀2死4無生命跡象、5人受傷送醫。（圖／記者白珈陽攝）

記者游瓊華、白珈陽／台中報導

台中市中區興中街一棟集合式住宅今天下午傳出火警，目前已知造成2死、4人無生命跡象。據悉，晚間從電梯被救出的一名70歲莊姓婦人是房東，該名婦人造鄰居爆料，習慣撿拾物品回家，將東西堆的到處都是，附近鄰居爆料，「莊婦長年被檢舉，環保局一再來稽查也無用，星期五才剛清完一堆！」

里長蔡翠碧表示，該棟大樓時常對滿雜物、廢紙，不僅走廊，連樓梯、電梯等通通都是！蔡翠碧也提到，火災發生前，才看到一樓有火光，到後面一看發現已經全部燒起來，「一樓都是廢紙，電梯也是！」當地派出所大誠所長陳年義也證實，該棟大樓房東時常被檢舉堆放雜物在一樓，平均一個月會被檢舉一次。

▲興中街大火釀2死4無生命跡象，鄰居曝「房東愛堆雜物周五才被環保局查」。（圖／記者白珈陽攝）

▲興中街大火釀2死4無生命跡象，鄰居曝「房東愛堆雜物周五才被環保局查」。（圖／記者白珈陽攝）

莊姓婦人在火災發生後兩小時被發現受困電梯，消防隊員緊急將莊婦送往平等澄清醫院急救，莊婦被發現時意識清楚、無外傷，因害怕全身發抖盜汗，送醫後無大礙。

這起大火已經造成一名婦人死亡，消防人員晚間又尋獲一具焦屍，還有4名傷者傷勢嚴重，已經失去生命跡象，目前仍在搶救當中，另外還有5人受傷送醫。

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