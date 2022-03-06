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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蓬佩奧訪台收422萬演講費　主辦方證實：美國常態作法

▲美國前國務卿蓬佩奧記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲美國前國務卿蓬佩奧。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

媒體披露美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪台收取美金15萬元（約台幣422萬）演講費。安排蓬佩奧訪台的遠景基金會執行長賴怡忠證實，付費透過美國公關公司邀請重要人物演講，在美國是很常態作法，對口簽約方是遠景，不是駐美代表處。

有媒體披露一份合約指出，駐美國台北經濟文化辦事處（TECRO）與一家美國當地政治公關公司「Premiere Speakers Bureau」簽署合約，以美金15萬元為酬勞邀請蓬佩奧（Mike Pompeo）夫婦訪台。

根據《中央社》報導，賴怡忠指出，出面邀約的單位是遠景基金會，美國卸任政治人物的公眾演講行程通常會委託公關公司辦理，因此遠景基金會透過公關公司邀訪蓬佩奧是很正常的標準作業程序，例如2017年遠景基金會邀請美國前副總統錢尼（Dick Cheney）來台演講，也必須透過代理的公關公司接洽。

外交部則表示，蓬佩奧來台灣演講是由遠景基金會主辦及簽約，外交部、駐美代表處及美國在台協會台北辦事處均曾居中聯繫，協助安排行政與維安事宜。至於演講報酬及相關安排部分，外交部並非簽約方，不便代為說明。

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