美日海空軍頻繁演訓！因應台海對中牽制　B-52、F35、F15全出動

▲F-15。（資料照／推特／航空自衛隊小松基地）



記者陶本和／台北報導

俄羅斯以武力侵入烏克蘭後，中國強化對台認知作戰，美國總統拜登（Joe Biden）隨即派遣特使團訪台，展現對台支持；此外，日本、美國空軍、海軍，近日也頻繁進行聯合演訓，4日更進行射擊訓練。日本共同社指出，日本航空自衛隊與美國空軍，在太平洋海域上實施聯合演訓，是考慮到台海局勢，此舉意在展現對華牽制姿態。

中國在俄羅斯侵入烏克蘭後，強化對台認知作戰，近日結合台灣內部勢力，操作「美國棄台論」、「西方無用論」等；不過，拜登火速派遣特使團訪問台灣，表達台美堅若磐石，而前國務卿蓬佩奧也受邀訪問台灣發表演說。

此外，美軍、日本自衛隊近日也積極進行實兵演訓，根據日本共同社報導，自2月15至17日，日本航空自衛隊與美國空軍，在太平洋海域上實施聯合演訓，是考慮到台海局勢，此舉意在展現對華牽制姿態。

根據日本航空自衛隊1日消息指稱，美國空軍出動B-52轟炸機、F-35A隱形戰機各有2架，以及一架KC-135空中加油機，日本航空自衛隊派出那霸基地第9航空團的兩架F-15戰機，於那霸東南的太平洋海域上實施了聯合訓練。

接著，日本海上自衛隊、陸上自衛隊4日指出，2月28日至3月4日，美軍在關東南部至關島北部區域舉行了聯合訓練。根據日本共同社指出，水陸機動團4至25日，還在靜岡縣的演習場與美國海軍陸戰隊展開訓練，意在展示對於中國海洋活動，日美合作應對能力。

日本自衛隊指出，在近日「火力誘導訓練」過程中，是由水陸機動團隊員乘坐直升機，向美國海軍驅逐艦和海自護衛艦，傳遞攻擊目標位置和時機，而艦艇向關島以北300公里島上靶場實施射擊。近日演訓，美國海軍投入5艘艦艇，包括4艘驅逐艦，以及1艘貨物彈藥補給艦。

▲F35戰機。(資料照／軍聞社)