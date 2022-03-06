在台烏克蘭人在自由廣場集結！　林飛帆、林昶佐、王定宇到場聲援

▲在台烏克蘭人在自由廣場前集結，民進黨立委王定宇、副秘書長林飛帆與無黨籍立委林昶佐到場聲援。（圖／記者周宸亘攝）



記者陶本和／台北報導

針對俄羅斯武力入侵烏克蘭，在台的烏克蘭人6日在自由廣場號召各國民眾聲援烏克蘭。民進黨立委王定宇、民進黨副秘書長林飛帆、無黨籍立委林昶佐都到場支持。

在台灣的烏克蘭人，以及支持烏克蘭的台灣人6日在自由廣場前集結，除了反戰之外，也表達對於烏克蘭自由民主的支持；而民進黨立委王定宇、副秘書長林飛帆，以及無黨籍立委林昶佐都到場。

王定宇表示，烏克蘭證明捍衛家園的勇氣，是可以超越一切的，烏克蘭人感動了世界，台灣第一批已經運送27噸人道醫療物資，外交部7日起，也會接受民眾捐贈物資跟藥品，在3月中旬會陸續運到波蘭，協助烏克蘭人。

林昶佐表示，俄羅斯沒有停止對民族、人權的迫害，不僅沒有更自由民主，還把獨裁向外擴張。他認為，只有團結跟強化民主陣線，才可以對抗獨裁。

林飛帆則說，不論是烏克蘭或台灣，民主、自由與人權，都是最核心的價值，決定國家的命運是最重要的事情，這也是為什麼今天這麼多人願意站出來聲援，就是不願意看到威權主義擴張，侵犯其他國家。

▼在台烏克蘭人在自由廣場前集結，民進黨立委王定宇、副秘書長林飛帆與無黨籍立委林昶佐到場聲援。（圖／記者周宸亘攝）



▼在台烏克蘭人在自由廣場前集結，民進黨立委王定宇、副秘書長林飛帆與無黨籍立委林昶佐到場聲援。（圖／記者周宸亘攝）

