中和「精液哥」在樓梯間拉屎　住戶要出門買晚餐：我到底看了什麼

記者陳雕文／新北報導

太扯了吧！新北市中和區一名後髮刻著「精液」的男子，4日下午跑進員山路某民宅1樓內拉屎！更誇張的是，他解放完還先把褲子穿上，咚咚咚跑上4樓，再拿出衛生紙並把褲子脫下「擦屁屁」；到了晚間，4樓住戶開門準備去買晚餐，看到門口地上有「沾屎衛生紙」，調閱監視器後食慾全消，「我到底看了什麼？」

▲通緝犯隨地大小便。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，隨地大小便的是40歲歐姓通緝犯，上個月25日才因為在髮型上搞怪，染成粉紅色並在後髮刻上「精液」2字，過於吸睛而被警方逮到，才過沒幾天歐男又惹事。

4日下午3點多，歐男跑去員山路某民宅內1樓「拉了一攤」，舒坦了卻不馬上擦屁股，而是把褲子穿好走上4樓後，才拿出衛生紙並把褲子脫下，擦乾淨後將衛生紙扔地上走人。

▲中和精液哥。（圖／記者陳雕文翻攝）

到了晚間6點多，4樓吳姓住戶開門發現地上的衛生紙，還飄出超噁臭味，他忍臭探頭看向樓梯間，發現了1樓的屎，吳姓住戶調閱監視器了解狀況，看到歐男在他家門口擦屁屁的畫面瞬間傻眼！失去了吃東西的食慾，決定報警提告。

中和警方屆時將依公然侮辱罪嫌偵辦；警方呼籲，請民眾勿隨地大小便，以免觸法。

▼通緝犯在1樓間大小便。（圖／記者陳雕文翻攝）