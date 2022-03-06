　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

中和「精液哥」在樓梯間拉屎　住戶要出門買晚餐：我到底看了什麼

記者陳雕文／新北報導

太扯了吧！新北市中和區一名後髮刻著「精液」的男子，4日下午跑進員山路某民宅1樓內拉屎！更誇張的是，他解放完還先把褲子穿上，咚咚咚跑上4樓，再拿出衛生紙並把褲子脫下「擦屁屁」；到了晚間，4樓住戶開門準備去買晚餐，看到門口地上有「沾屎衛生紙」，調閱監視器後食慾全消，「我到底看了什麼？」

▲▼精液哥。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲通緝犯隨地大小便。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，隨地大小便的是40歲歐姓通緝犯，上個月25日才因為在髮型上搞怪，染成粉紅色並在後髮刻上「精液」2字，過於吸睛而被警方逮到，才過沒幾天歐男又惹事。

4日下午3點多，歐男跑去員山路某民宅內1樓「拉了一攤」，舒坦了卻不馬上擦屁股，而是把褲子穿好走上4樓後，才拿出衛生紙並把褲子脫下，擦乾淨後將衛生紙扔地上走人。

▲▼精液哥。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲中和精液哥。（圖／記者陳雕文翻攝）

到了晚間6點多，4樓吳姓住戶開門發現地上的衛生紙，還飄出超噁臭味，他忍臭探頭看向樓梯間，發現了1樓的屎，吳姓住戶調閱監視器了解狀況，看到歐男在他家門口擦屁屁的畫面瞬間傻眼！失去了吃東西的食慾，決定報警提告。

中和警方屆時將依公然侮辱罪嫌偵辦；警方呼籲，請民眾勿隨地大小便，以免觸法。

▼通緝犯在1樓間大小便。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼精液哥。（圖／記者陳雕文翻攝）

►男性魅力激增的秘密在這裡！

ET快訊
快訊／高雄最新足跡！　老牌周燒肉飯、老四川麻辣燙都中
快訊／「老新台菜」員工確診！　全店急匡列隔離
快訊／今本土+3！　增40例境外移入
募兵站塞爆！烏人「排隊等參戰」震撼畫面曝
快訊／故宮南院無預警停電！　今暫停開放
街頭捕獲「野生范冰冰」！　女神變落魄大媽
烏俄戰爭「首位元首」訪普丁！　會談3小時議題曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄最新足跡曝光！老牌周燒肉飯、老四川麻辣燙入列

送副所長最後一程！分局贈藏頭詩石匾　遺孀：不隨火化要留下

中和「精液哥」在樓梯間拉屎　住戶要出門買晚餐：我到底看了什麼

深夜致電家人：在山上迷路！台南退休台電員工失聯2天　警消協尋中

快訊／故宮南院電力系統異常！博物館今暫停開放

高速公路飆速222公里！車主挨罰2.4萬　法官判免罰原因曝

紅燈右轉遭警盯上　通緝犯栽了！車上搜出海洛因+針筒

快訊／台南南區火燒車　消防人員射水搶救

快訊／高雄國軍戰車「天線勾倒電桿」！網目睹傻眼：又要停電了

白衣男釣魚方式偷香油錢　瞎扯「測試廟方政治傾向」

陪男友報到「史上最硬教召」　入營14天無休假...女友淚擁

外傳澤倫斯基「落跑到波蘭」！　他自拍闢謠：愛慢跑但沒逃跑

重機騎士遇停電穿上交管背心　熱心指揮車輛路人讚：超帥！

馬送貨員淋雨半小時等不到人　怕包裹損壞...爬大門幫放進屋

吳慷仁認「基因裡有一點寶寶」　唐綺陽笑虧：邵雨薇妳還好嗎XD

網紅賣4000元二手精品福袋 民眾怒控「是假貨」他發聲回應了

報到最硬教召！女友淚灑營區　不捨道別遭網虧：是去打仗？

比特犬「索爾」到新家了！　見領養人撒嬌討摸反應萌翻

在北市捷運站被台灣人問路　老外瞪大雙眼：為什麼是我？

日本藝術家「徒手磨出生雞蛋」　 超神木雕技巧創造水潤透明感

快訊／高雄最新足跡曝光！老牌周燒肉飯、老四川麻辣燙入列

送副所長最後一程！分局贈藏頭詩石匾　遺孀：不隨火化要留下

中和「精液哥」在樓梯間拉屎　住戶要出門買晚餐：我到底看了什麼

深夜致電家人：在山上迷路！台南退休台電員工失聯2天　警消協尋中

快訊／故宮南院電力系統異常！博物館今暫停開放

高速公路飆速222公里！車主挨罰2.4萬　法官判免罰原因曝

紅燈右轉遭警盯上　通緝犯栽了！車上搜出海洛因+針筒

快訊／台南南區火燒車　消防人員射水搶救

快訊／高雄國軍戰車「天線勾倒電桿」！網目睹傻眼：又要停電了

白衣男釣魚方式偷香油錢　瞎扯「測試廟方政治傾向」

開唱一半...江蕙竟也在盯著看！　金曲歌王嚇：屁股要夾緊一點

快訊／高雄老新台菜員工確診！急採撿492人　結果出爐

快訊／高雄最新足跡曝光！老牌周燒肉飯、老四川麻辣燙入列

今3本土「2例在台南、1例高雄」　都和「遊覽車旅遊團」相關　

花蓮南區第一關！酒駕、暴力零容忍　玉里警閉鎖路檢大執法

爭鮮吃不到「鮭魚生魚片」業者曝恢復關鍵！網哭：都要吃2盤以上

李千那臨時被通知打疫苗！「穿這樣接種第3劑」羞爆：沒有要耍性感

助總歡迎哈波：看建民兄了　陳子豪笑中職不簡單：有少慶耶

快訊／確診者曾到「老新台菜」聚餐！1店員遭傳染　全店急匡列隔離

送副所長最後一程！分局贈藏頭詩石匾　遺孀：不隨火化要留下

萌娃逛街「認錯爹」緊牽假人　 轉頭看親爸一臉錯愕：你是誰

社會熱門新聞

國道3號4車連環撞1死4傷！　現場人員驚曝慘況

國3追撞他返車拿手機　下秒慘遭2車撞飛亡

BMW國道追撞貨車慘遭烈焰吞噬　駕駛救出送醫不治

男陳屍摩鐵！保險套驗出汗液　同婚女下藥搶劫

熱褲妹重機自摔衝撞護欄　嚇壞呆坐路中

10女上空陪酒！北市酒店好嗨還有半套服務

砂石車奪命　孫載阿公掃墓遭撞1死

澎恰恰首度還款5%　蚵仔煎夫妻傻眼

2歲童外出露營走失　200人搜山救人

即／高雄國軍戰車「天線勾倒電桿」

高雄女失戀竟縱火燒衣　害73人深夜逃命

國道飆速222公里被罰2.4萬　免罰理由曝

「我家外面有人拿槍」　台中警澄清

環東3車追撞「總值破3千萬」　2超跑身分曝

更多熱門

相關新聞

噁片慎入！男子寒流來蹲麵攤騎樓拉屎　沒對準紙盒生氣沒擦屁股閃人

噁片慎入！男子寒流來蹲麵攤騎樓拉屎　沒對準紙盒生氣沒擦屁股閃人

近日寒流來襲，全台急凍！但台中南區美村路二段一家麵店21日上午要開門做生意時，竟發現騎樓地板有一坨「黃金」，調閱監視器才知道竟是一名男子在寒流夜，拿著紙盒、脫光褲子要就地拉屎，結果沒有對準，就直接拉在地板上，更扯的是，男子最後連屁股都沒擦就閃人。

雨天停車場像「鬼影樂園」　樓梯間更陰森

雨天停車場像「鬼影樂園」　樓梯間更陰森

大媽把電梯當垃圾車圾　丟完閃人回家

大媽把電梯當垃圾車圾　丟完閃人回家

土城男「坐洗手台排便＋滑手機」！機車行老闆崩潰

土城男「坐洗手台排便＋滑手機」！機車行老闆崩潰

驗屋見「樓梯間一個大洞」！內行曝很正常

驗屋見「樓梯間一個大洞」！內行曝很正常

關鍵字：

精液哥拉屎樓梯間

讀者迴響

熱門新聞

國道3號4車連環撞1死4傷！　現場人員驚曝慘況

國3追撞他返車拿手機　下秒慘遭2車撞飛亡

傳說封印九尾妖狐「日本殺生石」驚傳碎裂畫面曝

俄羅斯宣布「嚴厲制裁英國」

快訊／普丁：西方國家制裁＝宣戰

烏克蘭談判成員驚傳被槍殺

丈夫出軌親姊12年　妻見沙發上裸身崩潰

新生兒送婆家突長「黑豬毛」　人妻得知真相氣炸

4人姓名同音「這4字」免費喝手搖飲

動力火車還沒唱完「超大咖天團」衝上台　尤秋興傻住

《食神》女星癌逝臨終前病況曝光

BMW國道追撞貨車慘遭烈焰吞噬　駕駛救出送醫不治

28歲男神情古怪看泌尿科　醫追問得知驚人原因

台中男曬身分證、護照！申請到烏克蘭支援

解放軍第一波投射台灣3萬兵力　雄三總工程師：送死

更多

最夯影音

更多
陪男友報到「史上最硬教召」　入營14天無休假...女友淚擁

陪男友報到「史上最硬教召」　入營14天無休假...女友淚擁
外傳澤倫斯基「落跑到波蘭」！　他自拍闢謠：愛慢跑但沒逃跑

外傳澤倫斯基「落跑到波蘭」！　他自拍闢謠：愛慢跑但沒逃跑

重機騎士遇停電穿上交管背心　熱心指揮車輛路人讚：超帥！

重機騎士遇停電穿上交管背心　熱心指揮車輛路人讚：超帥！

馬送貨員淋雨半小時等不到人　怕包裹損壞...爬大門幫放進屋

馬送貨員淋雨半小時等不到人　怕包裹損壞...爬大門幫放進屋

吳慷仁認「基因裡有一點寶寶」　唐綺陽笑虧：邵雨薇妳還好嗎XD

吳慷仁認「基因裡有一點寶寶」　唐綺陽笑虧：邵雨薇妳還好嗎XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面