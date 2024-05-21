竹崎警原民幹部接地氣服務　阿里山里佳部落反詐騙宣導　





▲▼ 竹崎分局前進阿里山里佳社區治安會議，鄒族所長、鄒族女婿副所長、鄒族村長一起母語反詐、勿酒駕等多元宣導 。（圖／竹崎分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

竹崎分局達邦里佳聯合所於阿里山國家風景區管理處里佳資訊站舉辦社區治安會議，里佳村村長、里佳村社區發展協會理事長等均出席與會，村民亦踴躍參與。

會中竹崎分局分局長陳勇誌提醒里佳社區民眾勿酒後駕車，確保行車安全，並宣導假投資詐欺手法，提醒民眾提高警覺，勿因小失大；另針對近期竹筍盛產收割季節，要求轄區達邦里佳聯合所加強巡邏，並提醒社區民眾發揮守望相助精神，共同防制竊盜案件發生。

里佳村安村長及溫理事長分別以鄒族母語呼籲社區民眾，勿酒後駕車，以免發生危險；詐欺手法日新月異，應小心求證，勿輕易匯款，以免得不償失；加上本次主辦的鄒族達邦派出所所長鄭志偉、鄒族女婿里佳派出所副所長沈凱旭，平時就深耕原民社區，讓社區民眾備感親切、印象深刻。

里佳派出所朱所長、達邦派出所鄭所長則先後宣講道路交通安全規定，有關跨越雙黃線、路口停看聽、禮讓行人等道路交通規則，並推廣本分局臉書粉絲專頁，用於宣導當前重要政令，請民眾多加追蹤按讚。

會議宣導主軸為反詐欺、防制竊盜、酒後不駕車及行人交通安全宣導，並針對性影像犯罪防制、民防義警召募、人口販運鑑別與防制、110視訊報案APP加強宣導，以提升民眾自身交通安全知識、反詐騙及性影像犯罪防制之能力。

竹崎分局表示，治安與交通安全是警察責無旁貸的工作，感謝各位鄉親撥冗參與，有大家的關心，相信治安與交通安全會更好。