澎恰恰周一還800萬「首度還款5%」　蚵仔煎夫妻苦主傻眼





▲澎恰恰向蚵仔煎夫妻借款100萬元。（圖／翻攝自澎恰恰臉書;苦主提供）

記者唐詠絮／彰化報導

資深藝人澎恰恰欠下超過2億元債務，連鹿港蚵仔煎夫妻都成為百萬債主，並憤而提告詐欺，開庭時允諾，昨天應還12萬5000元也跳票，澎哥林姓金主今(5)日致電提議「先還5萬元」，讓顏姓債主氣得跳腳說，跟當庭說的完全不同，要問澎哥「當天你怎麼跟檢察官掛保證」。

顏姓債主說，當庭檢察官有說「你有在工作、也有賺錢，為何一毛錢都不還」，況且澎哥當庭有說「本金利息我來扛」，明明在法庭說要一星期內要先還本金加利息12萬5000元，沒想到昨天完全都沒看到匯款，傳訊息澎哥也未回。

沒想到就在今天凌晨，苦主都睡覺了，首次接到澎哥LINE電話，只說了一句話「拜託，可不可以把你的電話給我」，隨即就掛掉電話，但早上再傳訊息給他，又沒消沒息。

▲▼澎恰恰向蚵仔煎夫妻借款100萬元。（圖／翻攝自澎恰恰臉書;ETtoday資料照）

顏姓債主指出，原來還搞不清楚要電話的原因，結果今天上午就接到澎哥友人林姓金主打電話說，「他本來也不知道澎哥有欠蚵仔煎夫妻的100萬元，也是經由媒體報導告知才曉得」。

林姓金主說，要請蚵仔煎夫妻倆周一(7)日在北部參加債務協商，當天約有800多萬元均分給債主們，大約每名債主可以拿到5％的還款，2夫妻約可拿到5萬元，未來再看澎哥的商演收入再陸續還款，顏姓苦主一聽，感到非常傻眼，怎麼跟當初在庭上說的都不同，下一步該怎麼做，目前倆夫妻仍在商榷中。

▲澎恰恰向蚵仔煎夫妻借款100萬元簽定協議。（圖／苦主提供）