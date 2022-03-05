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「14天最硬教召」第一梯600人今報到　6寶帶著安心上路

▲▼新制教召射擊訓練提升至28小時、射擊總發數增為183發，但現實的硬體靶場設施卻充滿變數。（圖／總統府）

▲新制教召射擊訓練提升至28小時、射擊總發數增為183發。（圖／總統府）

記者葉國吏／綜合報導　

「史上最硬教召」襲來！新制教召今年正式上路，時間從原本5到7天延長至14天，首梯將在今天於桃園蘆竹區山腳國小入營，18日結束教召離營，此時教召操課表也跟著曝光，項目包括災害防救、專業專長複訓、編制武器機械訓練暨鑑測、射擊訓練等，每天都有10小時訓練課程，合計訓練136小時，相當精實。

新制教召延長至14天，並且試行年年施訓，第一波將在3月起實施，國防部今年預計徵召1.5萬餘名後備軍人參與；根據國防部規畫，新制教召14天沒有休假，每天都有10小時的訓練課程，其中包含2的小時的夜間訓練，全程合計訓練136小時，行軍結合戰鬥教練、射擊訓練、野外宿營和夜間教練，夜間教練以編制武器為主，形成一個循環，每一次行軍時程在2至4天，將行軍至少10公里以上。

▲新制教召操課表。（圖／國防部提供）

國防部也提醒，召員報到時要記得攜帶召集令、身分證、退伍令、健保卡和私章，同時因應疫情期間，提醒召員備妥相關資料，包括疫苗接種證明和小黃卡；召員的數位迷彩上衣、褲都會由國防部提供，目前庫存都沒有問題，至於內衣、內褲、毛巾和襪子，都會撥發3件，召員基本上不需要額外帶自己的衣服。

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