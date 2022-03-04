快訊／砍殺已婚牙醫！　恐怖小三現身北檢複訊

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記者趙蔡州、劉昌松／台北報導

台北市一名曾姓小三疑不滿愛人呂姓男牙醫，遲遲不願意與妻子攤牌離婚，1日下午埋伏持刀殺害呂男，事後持刀自殘，被緊急送醫治療，於4日下午甦醒。台北市警方4日偵訊，曾女供稱不滿呂承諾要離婚，卻一直沒有實現承諾，才會持刀砍殺對方，訊後依殺人罪嫌移送北檢偵辦。

據悉，28歲曾姓女子與57歲已婚呂姓牙醫交往多年，她不滿呂男過年陪妻小過節，卻讓自己獨守空閨，感覺被冷落，竟然持菜刀在呂男的住處埋伏，1日下午2時許趁呂男出現時立刻上前追砍對方，造成呂男胸口中刀，呂男妻子到場痛哭失聲。

▲砍殺已婚牙醫，恐怖小三殺人罪移送北檢 。（圖／記者劉昌松攝）

警方獲報趕到現場後，發現被砍的呂姓男子胸口中刀，當場沒有呼吸心跳，緊急將人送往萬芳醫院搶救，但最後則仍宣告不治。警方事後找到曾女，發現曾女竟自殘造成身上多處刀傷，由於其精神狀況不穩定且家屬又未能現身，遲遲無法簽下手術同意書，直到曾女母親到場，簽下同意書後，於3日凌晨進行手術。

警方表示，手術後曾姓女子送往病房休養，在醫院觀察後同意出院，現場戒護的警力，也直接將曾女帶回分局製作筆錄。曾女原本供稱，在當護理師期間，認識呂姓牙醫進而交往，事後又改口，是2018年在咖啡廳被呂姓牙醫師搭訕，雙方進而成為男女朋友。

呂姓牙醫師還在永和租了1間套房給曾女，平日都睡在曾女住處，只有假日才會回文山區的家中，額外還會支付學費以及生活費，但曾女不滿呂「過年帶全家去台南」，留她一人在台北，心裡不是滋味。

事後呂姓牙醫又說要與元配離婚，但卻遲遲沒有結果，才會心生不滿跑去住家附近的小北百貨購買2把料理刀，再搭捷運到萬隆站，將刀藏在包包，等遇見呂男出現才砍殺對方。



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