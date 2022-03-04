史上最硬教召！第一梯600人明入營　14天「操爆課表」曝光

▲「史上最硬教召」首梯600人將在明日（5日）入營。（圖∕翻攝自國防部發言人臉書）

圖文／CTWANT

「史上最硬教召」襲來！新制教召今年正式上路，時間從原本5到7天延長至14天，首梯將在明（5日）於桃園蘆竹區山腳國小入營，18日結束教召離營，此時教召操課表也跟著曝光，項目包括災害防救、專業專長複訓、編制武器機械訓練暨鑑測、射擊訓練等，每天都有10小時訓練課程，合計訓練136小時，相當精實。

新制教召延長至14天，並且試行年年施訓，第一波將在3月起實施，國防部今年預計徵召1.5萬餘名後備軍人參與；根據國防部規畫，新制教召14天沒有休假，每天都有10小時的訓練課程，其中包含2的小時的夜間訓練，全程合計訓練136小時，行軍結合戰鬥教練、射擊訓練、野外宿營和夜間教練，夜間教練以編制武器為主，形成一個循環，每一次行軍時程在2至4天，將行軍至少10公里以上。

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▲新制教召操課表。（圖／國防部提供）

全民防衛動員署管理處處長俞文鎮少將表示，今年教召試行重點，第1天結合戰術位置報到，續於周邊地區施訓，磨練戰場狀況應處的能力，同時依所在縣市後備軍人資料庫，採輻射選員及不跨作戰區之原則，選充各梯次召員，加速編成時效。

訓練課程方面，共分成5階段規劃，包括「部隊報到、法治教育等課程」、「專業專長複訊」、「編制武器射擊預習等」、「營戰備任務訓練」以及「綜合座談及裝備保養等」。

國防部也提醒，召員報到時要記得攜帶召集令、身分證、退伍令、健保卡和私章，同時因應疫情期間，提醒召員備妥相關資料，包括疫苗接種證明和小黃卡；召員的數位迷彩上衣、褲都會由國防部提供，目前庫存都沒有問題，至於內衣、內褲、毛巾和襪子，都會撥發3件，召員基本上不需要額外帶自己的衣服。

關於手機使用部分，國防部表示教召一天會開放2小時供召員滑手機，施訓單位會提供延長線，請受召員自行攜帶充電器，在開放手機使用的時間、範圍充電。俞文鎮少將日前也提醒，教召期間開放使用手機時間為晚上7點至8點、9點至10點，手機將以連為單位造冊列管。

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