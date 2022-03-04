獨／取消辛曉琪演唱會說要退款卻神隱　經紀人無奈回應了

▲海樂影業股份有限公司去年主辦辛曉琪《回報以歌》巡迴演唱會台中場。（圖／截取自海樂影業股份有限公司官網）

記者白珈陽／台中報導

台中市周姓民眾2021年上網訂購歌星辛曉琪《回報以歌》巡迴演唱會台中場門票，同年11月間主辦方海樂影業股份有限公司取消該場演唱會，並承諾會在今年2月底前完成退費，但周男迄今卻仍無收到任何款項，他到辛曉琪粉絲團詢問，才發現竟有為數眾多的受害消費者，台中還有一間公司花了近20萬元訂購100張門票，也未收到退費，甚至傳出辛曉琪也是受害者之一。

對此，《ETtoday東森新媒體》致電海樂影業，至截稿前未獲回應；另外，辛曉琪經紀人表示，辛曉琪也大感無奈，由於主辦方是海樂影業，盼對方可以趕快出面完成退費，不要損害歌迷的權益。

海樂影業股份有限公司在去年5月間舉辦辛曉琪巡迴演唱會台中場，同年5月5日以遇疫情為由，將場次延期至同年12月25日，至同年11月間則以「演出技術問題」取消該場演唱會，於臉書社團《海樂大舞台》承諾消費者將從同年12月30日起計算的60天內，完成退費。

▲▼海樂影業以疫情為由將5月場次移至同年12月；11月間公告取消演唱會。（圖／截取自臉書社團海樂大舞台）

台中從事郵務士的周姓民眾向《ETtoday東森新媒體》投訴，他跟妻子與友人去年3月上網訂購了4張單價1800元、共7200元的該場演唱會門票，經疫情延期、主辦方承諾退款，等於等待了超過半年的時間，沒享受到演唱會就算了，竟至今還未收到海樂影業的退款。

▲周男上網訂購4張演唱會門票。（圖／周姓民眾提供）

周男表示，他到辛曉琪臉書粉絲團詢問後，發現還有不少跟他相同情況的被害人，甚至有粉絲提到，「到海樂大舞台（臉書社團）詢問都沒回應，還會被刪留言」，認為海樂影業根本是擺爛，懷疑對方早已跑路。

據查，該場演唱會售票共分四種價格，分別為橙區3600元、黃區3200元、綠區2800元、水藍區2400元、深藍區1800元，台中有某間公司一口氣買了100張門票，消費近20萬元，到目前為止也還沒收到退款。

▲▼許多粉絲都遇到未收到退款情形。（圖／截取自辛曉琪粉絲臉書社團）

對此，辛曉琪經紀人坦言，「我們也受到不少波及」，有些歌迷會至辛曉琪粉絲專頁詢問退款消息，但由於主辦方是海樂影業，他們只是負責演出，對於退款事宜他們也無從解決，另外，包含辛曉琪的親友也有購買該場次的門票，到現在也一樣沒收到退款，辛曉琪本人也非常無奈。

經紀人說，去年過年前曾多次跟海樂影業聯繫，對方一直承諾會在過年前後處理退款，但直到現在卻還是沒消息，而這禮拜也每天都與對方聯絡，均未獲得回應，目前不知道對方是發生什麼事、何種處理態度，只希望能盡快出面，不要讓歌迷權益受損。

記者致電演唱會售票窗口，工作人員指出票款事宜由海樂影業負責；至下午截稿前，記者撥打海樂影業官方電話數通，均無人回應。