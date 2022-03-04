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海樂影業取消演唱會拖延退款　消保官：前年辦GOT7已鬧糾紛

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲主任消保官康馨壬建議消費者可到地院聲請支付命令。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

海樂影業股份有限公司去年主辦歌星辛曉琪《回報以歌》巡迴演唱會，同年11月間因故取消演唱會，承諾消費者將會於今年2月底前完成退款，如今卻傳出業者已經神隱，有許多歌迷到現在都還沒收到款項。主任消保官康馨壬表示，近期確實有接獲相關申訴案件，且該公司已非首次有此情形，建議消費者可到地院聲請支付命令。

康馨壬表示，去年11月跟今年3月，分別接獲此案的申訴，均是要求退票退款未果；另外，該公司已非第一次有相同狀況，先前有韓國團體《GOT7》前年3月原本要來台演出，也是該公司主辦，後續也遇到類似情形，且根據過去經驗，該業者會不斷展延退款日期，建議消費者可直接到地院聲請支付命令。

海樂影業股份有限公司在去年5月間，舉辦辛曉琪巡迴演唱會台中場，同年5月5日以遇疫情為由，將場次延期至同年12月25日，至同年11月間則以「演出技術問題」取消該場演唱會，於臉書社團《海樂大舞台》承諾消費者將從同年12月30日起計算的60天內，完成退費。

周姓民眾向《ETtoday東森新媒體》投訴，他跟妻子與友人去年3月上網訂購了4張單價1800元、共7200元的該場演唱會門票，經疫情延期、主辦方承諾退款，至今還未收到海樂影業的退款。

▲▼ 。（圖／周姓民眾提供）

▲周男上網訂購4張演唱會門票。（圖／周姓民眾提供）

周男表示，他到辛曉琪臉書粉絲團詢問後，發現還有不少跟他相同情況的被害人，甚至有粉絲提到，「到海樂大舞台（臉書社團）詢問都沒回應，還會被刪留言」，認為海樂影業根本是擺爛，懷疑對方早已跑路。另外，台中有某間公司一口氣買了100張門票，消費近20萬元，到目前為止也還沒收到退款。

辛曉琪經紀人指出，辛曉琪的親友也有購買該場次的門票，到現在也一樣沒收到退款，辛曉琪本人也非常無奈。經紀人說，去年過年前曾多次跟海樂影業聯繫，對方一直承諾會在過年前後處理退款，但直到現在卻還是沒消息，而這禮拜也每天都與對方聯絡，均未獲得回應，目前不知道對方是發生什麼事、何種處理態度，只希望能盡快出面，不要讓歌迷權益受損。

記者致電演唱會售票窗口，工作人員指出票款事宜由海樂影業負責；至下午截稿前，記者撥打海樂影業官方電話數通，均無人回應。

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