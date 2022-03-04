快訊／涉貪案「無保請回」！羈押庭今重開　林姿妙女兒現身法院

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭地檢署2月22日二度指揮廉政署，調查宜蘭縣長林姿妙涉貪案，檢方也對林姿妙、其女兒林羿伶與農業處處長康立和3人聲請羈押禁見，但宜蘭地院隔日裁定林姿妙80萬元交保，另2人無保請回。對此，宜蘭地檢署提出抗告，而羈押庭於今（4）日重新召開羈押庭，稍早林羿伶赴法院開庭，但面對記者訪問她全程不發一語。

▲林姿妙女兒林羿伶重開羈押庭。（圖／記者游芳男攝）

林姿妙、其女兒林羿伶與農業處處長康立和3人2月22日被檢調帶回調查，並聲請羈押禁見，但宜蘭地院23日裁定林姿妙以80萬元交保，另2人無保請回。檢方二度大動作，都羈押禁見不了林姿妙，不無被打臉之嫌，宜蘭地檢署2月25日收受宜蘭法院裁定送達，並於1日依法提出抗告。

高院2日認為，林羿伶否認檢方指控，但依檢察官在羈押聲請書「證據」欄所列的相關供述、文書證據、扣押物證、相關監視錄影畫面與會勘紀錄、照片及通訊監察譯文等文件，足認林羿伶涉犯貪汙治罪條例第6條第1項第4款圖利、刑法第213條公文書不實登載等罪嫌，因此撤銷、發回更裁。

對此，宜蘭地院於今日重新召開羈押庭，並傳喚林羿伶，而稍早林羿伶現身法院，但她面對記者提問全程不發一語，快步進到法庭內。