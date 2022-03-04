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社會 社會焦點 保障人權

台14線往合歡山超猛測速桿！7個月開3130張罰單　最快飆到110

▲台14線70.7K測速桿榮登桿王寶座。（圖／南投警方提供）

▲台14線70.7K測速桿。（圖／南投警方提供，以下同）

記者唐詠絮／南投報導

往南投清境合歡山，台14線埔霧公路限速50K，由於道路筆直，常因超速、超車不當釀事故，南投縣交通隊在70.7K處，去年8月新增一支東西雙向取締測速桿，啟用一個月閃拍近千張，7個月以來共取締3130件，其中還有狂飆時速110K，警方呼籲民眾行車請依速限行駛，以免瘦了荷包，又危及行車安全。

▲台14線70.7K測速桿榮登桿王寶座。（圖／南投警方提供）

▲台14線70.7K測速桿，限速50公里

南投縣警察局指出，台14線南豐段道路筆直，且為坡道形成該路線中的易超速區段，而常因超速、超車不當釀事故，為降低車禍發生，去年6月就在70.7K處架設固定測速照相桿取締，限速50公里，採雙向取締超速，並於8月正式開拍，一個月就取締937件，平均每天就拍下31件，因此榮登桿王寶座。

南投警方統計，自去年8月啟用至今，合計拍照取締了3130件，至去年12月底 取締2820件，今年1月1日至2月28日則共取締了310件，據地方人士研判應該是冬季上山賞雪，埔霧公路塞車，超速違規件數才會明顯下降。

▲台14線70.7K測速桿榮登桿王寶座。（圖／南投警方提供）

▲台14線道路筆直。

交通大隊表示，因超速不僅違反道路交通管理處罰條例，也危及大眾行車安全，所以告發取締只是一種手段，並非為了搶錢，警示用路人降低行車事故發生才是目的；交警大隊再次籲請民眾行駛時不要貪快，做好車速管理，遵守交通規則，注意防禦性駕駛，才能以確保行車安全。

違規處罰依據：(一)道路交通管理處罰條例第40條（超過10公里未達60公里者）：處新台幣1200元以上2400百元以下罰鍰。(二)道路交通管理處罰條例第43條（超速60公里以上者）：新台幣6千元以上2萬4千元以下罰鍰。

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