接見蓬佩奧伉儷　蘇貞昌讚：國務卿任內挺台溫暖親切

▲行政院長蘇貞昌與美國前國務卿蓬佩奧會面。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

烏克蘭情勢危急之際，美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）伉儷2日晚間抵台，3日一連拜會總統蔡英文、行政院長蘇貞昌。蘇貞昌在接見會上致詞時表示，台灣也像烏克蘭一樣有一個惡鄰居，也同樣是專制政權要恢復歷史榮光，今天前國務卿的到訪，正可以彼此交換，相信更有利於未來我們之間台美關係、各方面的互動。

蘇貞昌表示，蔡總統今天早上在總統府以大綬景星勳章頒贈予蓬佩奧前國務卿，代表全國人民政府對其在任內促進台美關係，對台灣大力的支持，表示最大的肯定和感謝。

蘇貞昌說，其實蓬佩奧前國務卿雖然是第一次到台灣，但台灣人民對於蓬佩奧在任內對台灣很多的肯定、在國際上為台灣發聲，做很多很多對台灣友好並且增進台美關係的很多發言、作為，「不但政府是如此肯定和感謝，全國民眾都對國務卿不陌生」。

「連正要開始的地方選舉候選人都在街頭上掛著很大的看板，歡迎蓬佩奧前國務卿。」蘇貞昌笑說，有地方議員的候選人用這樣的方式，來表示台灣民間對國務卿的肯定、認識和親切的感情，甚至用這樣要爭取選票。

蘇貞昌說，蓬佩奧國務卿在任內對台灣軍售達10次之多，解除台灣政府官員訪美限制，也做很多鼓勵讓各州都對台灣互動友好。蘇舉例，譬如外交部長吳釗燮在美國拿博士、娶媳婦，要到美國都還受限制，實在是很不合理，「前國務卿這樣的作法，就讓人感覺不會受至於中國的不合哩，而且也更覺得溫暖親切」。

蘇貞昌表示，台美之間不但友誼深厚，而且台美之間的經濟貿易、活動，非常的重要，彼此都是非常重要的貿易夥伴，更進一步重要的是，我們都共享普世價值，民主、自由、對人權的尊重。

「當俄羅斯蠻橫侵略鄰國烏克蘭，全世界在美國的領導下，大家同步譴責，甚至長期中立的國家都宣布放棄中立。」蘇貞昌說，全世界的國家對於烏克蘭的團結、抗敵、抵抗侵略，都表示欽佩，這樣的情形下，讓全世界寶貴的一課可以學習。

蘇貞昌說，台灣也像烏克蘭一樣有一個惡鄰居，也同樣是專制政權要恢復歷史榮光，因此對鄰國侵略動武、違反普世價值，台灣作為對抗專制侵略的第一線，我們有很多非常堅定的信念，以及有很多的經驗。今天前國務卿到訪，我們正可以彼此交換，相信更有利於未來我們之間台美關係、各方面的互動，要特別表示非常珍惜也非常高興。

蘇貞昌表示，在蔡總統領導下，台灣是一個非常團結友力的政府，向全世界受困於新冠肺炎疫情嚴峻的此時此刻，台灣人民能正常生活、經濟創11年來新高，現在也在各方面努力，要更進一步走向國際。

蘇貞昌提到，蓬佩奧前國務卿在任上不但增進台美之間的關係，也看到美國一再表示台美關係堅若磐石，希望在這堅若磐石上，更進一步。非常期待台灣能夠為國際作貢獻，台美之間能夠更堅定友誼，讓想對台灣有不良企圖侵略者，不敢輕舉妄動，讓台灣、美國彼此之間都能互利受惠。