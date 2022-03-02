屏菸1936文化基地探索六堆文化　温昇豪秀客家剪紙工藝

▲温昇豪到屏菸1936文化基地 。（圖／屏東縣政府文化處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

全台首座沉浸式博物館群—屏菸1936文化基地「屏東客家館」，3月2日舉辦名人開箱活動，屏東縣政府邀請客家才子温昇豪開箱帶逛，並大秀客家剪紙工藝，引領現場民眾感受客家魅力。

「屏東客家館」劃分常設展及特展兩大區域，以結合藝術與科技的創新感官體驗，透過聲光、投影技術、視覺與民眾互動，打造猶如「客家版teamLab」，讓民眾可以來場深度的客家文化沉浸式體驗。同時邀請華裔設計師Daniel Wong跨界合作，替屏東客家館展場及主視覺操刀設計，為館場注入時尚年輕活力。

演員温昇豪是屏東高樹客家人，擔綱過許多客家大戲主角，近期演出客語時代生活劇《茶金》大受好評；他表示：「這次很開心能再次回到自己的故鄉，出席這麼有意義的活動，一方面也藉此宣揚自己家鄉的人文風情，同時也很感縣政府不遺餘力保存客家文化，結合人文、科技、藝術，將客家百年歷史年輕化。誠摯歡迎和我一樣長期在外的遊子，不妨來一趟尋根之旅，感受屬於自己家鄉的故事。」

「屏東客家館」占地面積500坪，常設展《六堆印記》細分為三大展區，包括「六堆序章主題區」、「生命禮儀主題區」以及「產業發展主題區」，透過創新藝術手法呈現六堆族群的發展軌跡與文化故事；特展區則會不定期更換展出主題，邀請民眾一同走進屏東客家六堆族群長達三百年的發展歷程，探索客家生活多元樣態。

屏東縣政府表示，3月31日前園區免費參觀(週一休館)，每周末還有戶外市集，邀請馬戲、小丑、雜耍、魔術等街頭表演藝術以及在地美食、文創小物。