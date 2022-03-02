車臣精銳部隊塑膠做的？暗殺總統前反被活捉殲滅　他感謝俄國洩密

▲烏克蘭達尼洛夫宣布，已剿滅入境烏克蘭執行暗殺總統澤倫斯基計畫的車臣精銳部隊。（圖／翻攝自Twitter@nexta_tv）

記者羅翊宬／綜合報導

先前英媒《泰晤士報》曾指出，傳俄羅斯總統普丁命令惡名昭彰的傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）僱用400名殺人機器潛入基輔暗殺烏克蘭總統澤倫斯基，就連車臣也派遣精銳部隊加入暗殺行列。不過稍早，烏克蘭一名國安高官在電視演說宣布，車臣暗殺部隊已遭殲滅、活捉，且得歸功於俄羅斯當局洩漏情報。

根據《烏克蘭國際傳真社》（Interfax-Ukraine），來自俄羅斯車臣共和國的精銳暗殺部隊「卡德羅夫茨」（Kadyrovtsy）原本制定一系列特別行動，派遣由領導人卡德羅夫死忠追隨者所組成的隊員潛入烏克蘭暗殺澤倫斯基，然而在入境烏克蘭後，最終卻反而直接被活捉、甚至直接剿滅。

▲烏克蘭總統澤倫斯基成為遭俄羅斯、車臣派員暗殺的對象。（圖／路透）

烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書達尼洛夫（Oleksiy Danilov）於今（2）日稍早在電視演說中親口證實這項消息，表示車臣精銳部隊暗殺澤倫斯基的計畫已被全面阻止，而這得「歸功」於俄羅斯聯邦安全局（FSB），「我可以說，我們從俄羅斯聯邦安全局代表那裡得到消息，因為他們無意被捲入這場腥風血雨！」

達尼洛夫表示，「多虧這一點，來烏克蘭暗殺我們總統的車臣卡德羅夫精英團隊被剿殺了！這一支車臣精銳部隊進入烏克蘭後分為2個小隊，一隊在霍斯托梅（Гостомель，基輔西北部）、一隊在我們可以控制的視線範圍內，其中有人死在槍下、也有人被活捉。」

達尼洛夫鄭重說道，「我們不會放棄我們的總統、不會放棄我們的國家，這裡是我們的土地，（俄軍）滾開！」

據悉，車臣精銳部隊「卡德羅夫茨」是車臣的準軍事組織，其作用是保護車臣共和國領導人卡德羅夫。

Кадиров виклав нове відео чеченських військових, що марширують Україною.



Так він, мабуть, відповів на заяви України про те, що кадировців, які закріпилися під Києвом, беруть у полон.



Скинте видео трупов этих #свиноебов pic.twitter.com/CZvluI7IT4 — ВТОРАЯ ВОЛНА Covid-19 ОДЕССА (@Odessa8436) March 1, 2022

不過就在此時，車臣共和國則透過社群網站，上傳一段車臣精銳部隊進攻烏克蘭的影片，影片被各界社群轉傳，然而外界卻無法從影片中得知確切拍攝時間點。部份網友認為，儘管烏克蘭官方宣稱車臣派遣暗殺總統的精銳部隊已被剿滅，然而車臣卻也不甘示弱，顯然雙方正在打一場資訊心理戰。

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