沙鹿偏僻道路轎車冒火光　警及時拉出輕生男送醫

▲台中一名欠債男子清晨在車內燒炭，所幸遇上員警郭福臨及時救援。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市北區31歲莊姓男子因債務問題，228連假最後一天清晨4點多，開著出租車到沙鹿區人跡罕至的偏僻道路，企圖在車內燒炭輕生，還好天不絕人路，員警郭福臨巡邏經過，遠處就看見車內有火光，馬上趕抵並將莊男拉出車門，萬一再慢個5分鐘，恐回天乏術。警方呼籲有問題應多和家人溝通，珍惜生命。

清水警分局明秀所員警林寛、郭福臨上月28日凌晨4時許，巡經沙鹿區一條偏僻道路，發現路邊停放一輛自小客車，車內有火光，該道路附近並無住家，不可能會有車子停放，查覺有異立即上前查看，果然發現車內的莊男仰躺在駕駛座上，意識不清，車內傳出陣陣木炭味，警方立即將莊男拉出車外，並通知救護車到場。

還好莊男才剛點燃，就被巡邏員警發現，萬一再晚個5分鐘，後果難料，後來莊男稍微恢復意識，但情緒平靜，經警方安撫情緒後送往醫院救治，所幸沒有大礙，目前已返家休養。家屬接獲警方通知後，趕到醫院照護並感謝警方即時救援。

警方表示，該條道路偏僻，偶而發生類似尋短事件，因此是員警巡邏必經之路，呼籲民眾珍惜生命，主動關懷家中情緒不穩的家人，否則將造成全家人永遠的傷痛與遺憾，如有需要請撥打安心防自殺專線1995、0800-788-600。

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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995