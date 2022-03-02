　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

沙鹿偏僻道路轎車冒火光　警及時拉出輕生男送醫

▲台中一名欠債男子清晨在車內燒炭，所幸遇上員警郭福臨及時救援。（圖／民眾提供）

▲台中一名欠債男子清晨在車內燒炭，所幸遇上員警郭福臨及時救援。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市北區31歲莊姓男子因債務問題，228連假最後一天清晨4點多，開著出租車到沙鹿區人跡罕至的偏僻道路，企圖在車內燒炭輕生，還好天不絕人路，員警郭福臨巡邏經過，遠處就看見車內有火光，馬上趕抵並將莊男拉出車門，萬一再慢個5分鐘，恐回天乏術。警方呼籲有問題應多和家人溝通，珍惜生命。

清水警分局明秀所員警林寛、郭福臨上月28日凌晨4時許，巡經沙鹿區一條偏僻道路，發現路邊停放一輛自小客車，車內有火光，該道路附近並無住家，不可能會有車子停放，查覺有異立即上前查看，果然發現車內的莊男仰躺在駕駛座上，意識不清，車內傳出陣陣木炭味，警方立即將莊男拉出車外，並通知救護車到場。

還好莊男才剛點燃，就被巡邏員警發現，萬一再晚個5分鐘，後果難料，後來莊男稍微恢復意識，但情緒平靜，經警方安撫情緒後送往醫院救治，所幸沒有大礙，目前已返家休養。家屬接獲警方通知後，趕到醫院照護並感謝警方即時救援。

警方表示，該條道路偏僻，偶而發生類似尋短事件，因此是員警巡邏必經之路，呼籲民眾珍惜生命，主動關懷家中情緒不穩的家人，否則將造成全家人永遠的傷痛與遺憾，如有需要請撥打安心防自殺專線1995、0800-788-600。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►到烏來四季山妍泡湯，每人450元有找！

ET快訊
人夫牙醫陪妻小返鄉過年！　恐怖小三揮刀殺死他
快訊／沒油了！　美：俄軍64公里車隊幾乎停原地
俄軍遲遲打不下烏克蘭！　普丁遭爆氣到開除參謀總長
普丁超怕死！開會不讓官員靠近　諷刺畫面曝光
央視主播穿「烏克蘭國旗色」嗆普丁？　首位陸大咖女星反戰GG了
普丁殺紅眼攻擊平民！　驚悚廢墟影片曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

金髮女賊「亮搞玩」偷信用卡盜刷　不認罪監視器打臉...下場曝

晨跑男牽陌生妹開房間雙人運動　她隔天告性侵：前一晚被下藥

違停幫友買便當　遇警勸導才知已成通緝犯

狼師喇舌女學生摸下體還要她「忍耐一下、不要反抗、用心去感覺」

獨／1萬就把超跑開回家！養雞哥幸運中獎　浪聲讓辣女友直喊爽

人夫牙醫過年陪妻小返鄉！恐怖小三怨孤單過節　揮刀捅胸殺死他

名會計師超會A！瞎掰「公司存摺遺失」　68天密集提領1.4億

119勤務員接報案電話20年　這通最震驚：是我哥...同事接力救命

西濱彰化區監測速首日抓15件　馬自達狂飆時速132公里重罰5千

富2代開BMW撞外送員肇逃判7月　換律師提上訴…繳20萬換緩刑

明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

稱被邀溜3層樓未完工溜滑梯　外送員嗨直播苗栗縣府批亂來

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

潔哥大享「騎」人之福　Ai-4 Ever輕巧好駕馭

惡駕駛「路中急煞」被按喇叭　竟拿鐵棒下車！還追車怒拍窗

妻用尪車練習開去黏牆壁...　他沒生氣反笑爆網讚好老公

金髮女賊「亮搞玩」偷信用卡盜刷　不認罪監視器打臉...下場曝

晨跑男牽陌生妹開房間雙人運動　她隔天告性侵：前一晚被下藥

違停幫友買便當　遇警勸導才知已成通緝犯

狼師喇舌女學生摸下體還要她「忍耐一下、不要反抗、用心去感覺」

獨／1萬就把超跑開回家！養雞哥幸運中獎　浪聲讓辣女友直喊爽

人夫牙醫過年陪妻小返鄉！恐怖小三怨孤單過節　揮刀捅胸殺死他

名會計師超會A！瞎掰「公司存摺遺失」　68天密集提領1.4億

119勤務員接報案電話20年　這通最震驚：是我哥...同事接力救命

西濱彰化區監測速首日抓15件　馬自達狂飆時速132公里重罰5千

富2代開BMW撞外送員肇逃判7月　換律師提上訴…繳20萬換緩刑

導彈轟入基輔婦產科「炸破屋頂」畫面曝　美女醫師慘喪命

俄總統發禁令：禁止超過1萬美元外幣匯出國外

拚連任？　侯友宜：「還沒到選舉時間」以做事代替對立

金髮女賊「亮搞玩」偷信用卡盜刷　不認罪監視器打臉...下場曝

車上有6歲孩1個月嬰照樣殺　烏克蘭警「全家5人」遭俄軍冷血擊斃

里長紅了！掛歡迎看板獲蓬佩奧轉發　坦言「超驚喜！始料未及」

夾滿芋頭鮮奶油、莓果果醬！超夯「芋頭千層、藍莓起司千層」回歸

他問騎車下坡有頓挫感是操作不當？網：轉速及油門控制很重要

晨跑男牽陌生妹開房間雙人運動　她隔天告性侵：前一晚被下藥

莉婭首揭「謝和弦瀕死被救回」驚恐一幕！　差5秒人就沒了：沒我就沒他

俄國陣亡士兵跟母親最後對話　淚訴搞砸了：媽媽，這好難...

社會熱門新聞

三重屋主趁連假整理套房　驚見女乾屍

陸軍官校前校長爆偷吃美女人妻！　還囂張毆打綠帽夫

牙醫師遭小三捅胸亡　妻驚知真相崩潰痛哭

陸軍官校前校長「偷吃美女人妻」直擊　驚見染色體衛生紙

快訊／桃園平鎮電腦廠大火　女員工慘被燒成焦屍

文山女埋伏已婚男「砍到命危」　妻崩潰痛哭

獨／BMW i8鏟休旅車慘況曝　車主「考慮不修了」

台南外籍女大生失蹤！警36小時追查：已接60客人

快訊／包養男慘死　蛇蠍酒店女一家4人續押3個月

違停遊覽車釀禍　騎士「直插」身體對折命危

貨櫃車司機走錯路　違規迴轉糗卡死

即／北市文山區情侶兇殺案

正宮力阻地下戀情　小三揮刀殺死牙醫人夫

桃園工廠火警　1人受困、1人送醫

更多熱門

相關新聞

天冷燒炭取暖　苗栗夫婦險中毒送命

天冷燒炭取暖　苗栗夫婦險中毒送命

苗栗市一對60多歲的陳姓夫婦，因寒流來襲，竟異想天開在房間燒炭取暖，由於門窗緊閉導致室內通風不佳，兩人陸續出現頭暈、頭痛、噁心等症狀，才驚覺狀況不對趕緊就醫。經醫師檢查確認為一氧化碳中毒，經高壓氧治療後，夫婦倆的不適症狀才得以改善。

駕車助妻輕生失控翻落墜溝　幸運獲救仍被起訴

駕車助妻輕生失控翻落墜溝　幸運獲救仍被起訴

通緝犯派出所前闖紅燈　警狂追1公里搜出槍毒

通緝犯派出所前闖紅燈　警狂追1公里搜出槍毒

台南轎車燒炭　1醫師陳屍後座

台南轎車燒炭　1醫師陳屍後座

車內燒炭尋短意外燒到旁邊4車　判拘30天

車內燒炭尋短意外燒到旁邊4車　判拘30天

關鍵字：

燒炭明秀所

讀者迴響

熱門新聞

三重屋主趁連假整理套房　驚見女乾屍

歐戰？醫嘆「台灣這點好蠢」　預言全球未來光景

港急診室「屍疊屍」護士淚崩

贈烏克蘭醫療物資！網見1細節驚「台灣虧大了」

即／美國怒了！俄狠殺「烏克蘭平民」

陸軍官校前校長爆偷吃美女人妻！　還囂張毆打綠帽夫

謝和弦化身兵役檢驗機！點名4人去當兵

丟丟妹月賺2億「25歲就買6000萬豪宅」！

牙醫師遭小三捅胸亡　妻驚知真相崩潰痛哭

墮落入監10年！顏正國嘆金馬除名

日本新制！台人打「3劑疫苗+小黃卡」有條件免隔離

俄學者爆「核戰近了」　稱普丁家人躲進核掩體

烏克蘭「漏算2點」　共軍能閃電攻台？他給答案

他滾輪操肌一年　圓肚練成猛男

澤倫斯基演說「逼哭全歐盟」　翻譯官也哽咽

更多

最夯影音

更多
明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的

明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的
俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面