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酒駕零容忍　首創公布重大酒駕事件資訊提醒民眾注意交安

▲台南市政府率先全國首創推動「台南市重大酒駕事件資訊公開作業原則」，針對重大酒駕肇事事故適時主動以公開資訊方式，遏阻酒駕事件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府率先全國首創推動「台南市重大酒駕事件資訊公開作業原則」，針對重大酒駕肇事事故適時主動以公開資訊方式，遏阻酒駕事件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府團隊高度重視酒後駕車所造成交通事故，因酒駕行為對市民的交通安全具有高度的威脅風險，往往造成無法彌補的傷害，台南市政府率先全國首創推動「台南市重大酒駕事件資訊公開作業原則」，預計自3月2日實施，針對重大酒駕肇事事故主動公開資訊方式，遏阻酒駕事件對市民及用路人的威脅風險。

▲台南市政府率先全國首創推動「台南市重大酒駕事件資訊公開作業原則」，針對重大酒駕肇事事故適時主動以公開資訊方式，遏阻酒駕事件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通局長王銘德表示，道路交通管理處罰條例於2022年1月28日修正公布第35、35-1條條文，增訂酒駕再犯者得公布再犯者姓名、照片及違法事實，由於尚需相關行政作業時間才能實施，市長黃偉哲指示應於法令上路前應有更積極作為，以期回應廣大民眾對用路安全的期待。

▲台南市警局於228連假展開全國同步取締酒後駕車專案，3天共取締酒駕140件，其中涉公共危險罪108件，拒測12件，同車乘客受罰4件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通局指出，基於保護台南市市民及用路人交通安全的公益正當目的，以及彌補新法上路實施前空窗期，全國首創推動「台南市重大酒駕事件資訊公開作業原則」，以酒駕肇事致死、酒駕肇事重傷、酒駕肇事逃逸、受社會矚目酒駕新聞事件、因酒駕受裁決處分確定等5類重大酒駕事件，將汽機車駕駛人當事人去識別化資訊、違規事實相關說明、當事人影像模糊化處理的相關照片，適時公布於交通局網站，希望藉此讓酒後駕車等不良習慣民眾能有所警惕，同時提醒民眾行經酒駕事故路段時能更加小心。

▲台南市警局於228連假展開全國同步取締酒後駕車專案，3天共取締酒駕140件，其中涉公共危險罪108件，拒測12件，同車乘客受罰4件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

該作業原則自即日起實施後，如有符合前述重大酒駕事件發生即依程序發布，千萬不要因為發生酒駕事件變成被公布的主角，酒後不開（騎）車，可請未飲酒親朋好友接送或搭乘計程車，並可多利用酒後代駕服務，勿一時的僥倖疏忽造成終身遺憾。

據了解，網友普遍認為，將酒駕汽機車駕駛人當事人去識別化資訊、違規事實相關說明、當事人影像模糊化處理的相關照片，適時公布於交通局網站，有公布等於沒公布，這種做工的作法，可能難以收警惕、提醒之效。

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