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普丁被廢武功！網吐槽「最痛制裁」：川普不會跆拳道也拿黑帶九段

▲▼ 俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）曾獲頒世界跆拳道聯盟頒發的跆拳道黑帶九段榮譽證書。。（圖／達志影像／美聯社）

▲普丁黑帶九段榮譽被撤銷。（圖／達志影像／美聯社）

網搜小組／劉維榛報導

2013年俄羅斯普丁參訪南韓時，獲頒跆拳道黑帶九段的最高殊榮，當年他收下後，還笑稱會極力推動這項優雅的武術肯定。如今普丁下令攻打烏克蘭，讓運動界也硬起來制裁，世界跆拳道聯盟（WT）宣布，撤銷普丁黑帶九段榮譽證書，該消息曝光後，鄉民炸鍋反諷「這個超痛，太殘忍了！」

台灣網友得知普丁黑帶九段榮譽被撤銷後，紛紛在PTT直呼「我覺得這個不痛不癢」，另有一票人則反諷，「這個超痛，太殘忍了」、「這真的蠻傷的，畢竟個人表現」、「太嚴重了吧，布丁（普丁）還敢繼續打仗」、「下一個：宣布收回模範生獎狀」、「真廢你武功」、「這樣是會讓布丁（普丁）在辦公室突然感到武功盡失嗎哈」。

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另有網友感嘆，每當遇地緣衝突時，運動成為角力戰的犧牲品，「運動歸運動，政治歸政治」、「巴黎奧運直接禁止俄羅斯選手參賽啊～除非個人名義」、「 啊不是一堆人都說體育歸體育政治歸政治」。

值得一提的是，美國前總統川普去（2021）年也獲得跆拳道九段證書，當時是由世界跆拳道總部的南韓國技院所頒發這項榮譽。事實上，川普本人根本就沒有練過跆拳道，當時南韓國技院院長李東燮表示，「據我所知，川普前總統對跆拳道有著特殊的情感，希望他今後也能多加關注跆拳道與國技院，並相互合作。」

▼川普開心穿上跆拳道服與李東燮合影。（圖／FB／Kukkiwon_tkd）

▲川普開心穿上跆拳道服與李東燮合影。（圖／FB／Kukkiwon_tkd）

▼網友吐槽，「最痛的制裁」。（圖／翻攝PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

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