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潭子火車站公廁深夜清晨限時使用　民眾怨：太不方便

▲▼ 。（圖／截取自GoogleMaps）

▲潭子火車站自2月24日起，1樓公廁從晚間9時30分至翌日清晨6時30分禁止使用 。（圖／截取自GoogleMaps）

記者白珈陽／台中報導

台中潭子火車站自2月24日起，1樓公廁從晚間9時30分至翌日清晨6時30分禁止使用，有民眾認為不妥，若是搭乘9時30分之後的班次，進站卻發現沒廁所可用「也太不方便」。對此，台鐵局表示，由於人手不足，無法顧及平面層公廁安全，只好在夜間關閉，若民眾有如廁需求，2樓公廁尚開放使用。

潭子火車站1樓男女公廁貼出公告，2月24日起，開放時間僅為清晨6時30分至晚間9時30分。有民眾認為，若搭乘班次比廁所開放的時間早或晚，需要上廁所卻沒得用，確實相當不方便，應該要配合車次調動開放時間，才是比較妥當的做法。

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台鐵表示，潭子車站地面層所設立的公廁，是為了配合商業營運需要而設置，所以配合商店營業時間開放。在商店打烊之後，無人可長時間看管，且車站人員都在2樓或3樓月台值勤，沒有多餘人力可隨時監看平面層公廁。

台鐵指出，台中高架化區間總計10個車站，除台中站有充足人力外，其他車站夜間都只有1或2人執勤，不是只有潭子站有此情形，為維護旅客及民眾安全，請民眾使用2樓公廁，潭子站2樓為旅客購票、進出閘門及候車的空間，付費區內設有男、女及無障礙公廁，提供旅客及一般民眾使用。

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