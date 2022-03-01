撞擊影片曝！千萬超跑BMW i8鏟起休旅車　女網紅嚇壞：以為死定了

記者林昱萱／綜合報導

國道一號苗栗交流道附近北上路段，27日下午發生一起5車連環撞車禍，而當時一輛千萬超跑，竟是直接將前方休旅車「鏟起」，而車禍當下的鏟起影片也隨之曝光，誇張的畫面讓網友全傻了眼。

這起事件發生在27日下午4時20分許，當時上述路段發生一起連環撞車禍，其中最惹眼的為最後一台市價近1千萬的BMW i8油電超跑。從影片中可見，當時該輛超跑直接插進前一台休旅車的底盤，把休旅車整車鏟起，而引擎蓋與車頂也因撞擊而被掀起，休旅車直接壓在超跑上方，畫面看起來相當怵目驚心。

▲超跑將休旅車整車鏟起。（圖／翻攝網路，下同）

針對此案，國道二隊指出，民眾駕車時，未保持安全距離，加上內側車道車速快，因此發生事故，所幸無人受傷。

除此之外，事發照片在「爆廢公社二館」也掀起討論，BMW i8甚至登上Google熱搜字，車旁短裙辣妹也讓網友議論紛紛，而該名短裙辣妹的身分其實事擁有74萬粉絲追蹤的網紅「Kimi 柔」。她於事發之後也透過臉書向網友報平安，直呼當時坐在副駕駛座，以為自己死定了。

她本人除了請大家「不要歪樓」，也透過臉書報平安，表示當時坐在副駕駛座，當下以為自己死定了，「前面撞一團，來不及剎車。行車紀錄器會還原（事發經過）」、「唉好好的一台車，屁股就親下去了，還好我沒駕鶴西歸去當神祖牌位，然後就包軌，請幫我刷一整排愛心謝謝。」

▲Kimi柔。（圖／翻攝自Facebook／Kimi 柔）