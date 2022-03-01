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蘆洲路邊交易毒品遇埋伏警　藥頭重踩油門「撞毀3機車」遭逮

▲▼陳姓藥頭深夜準備進行毒品交易，遇到警方埋伏遭逮，車上搜出30包毒咖啡包、1支手槍槍管、1把西瓜刀及1支信號彈。（圖／記者游宗樺攝）

▲陳姓藥頭（左）深夜準備進行毒品交易，遇到警方埋伏遭逮。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市蘆洲區28日晚間11時許，一名藥頭與人相約在長樂路交易，警方到場盤查時，犯嫌竟踩下油門企圖逃跑，撞上路邊3輛機車後動彈不得，最後被警方壓制逮捕。經搜車後，警方在車上找到30包毒咖啡包、1支手槍槍管、1把西瓜刀及1支信號彈，全案將依毒品危害防制條例、妨害公務、毀損、社維法等罪偵辦。

▲▼陳姓藥頭深夜準備進行毒品交易，遇到警方埋伏遭逮，車上搜出30包毒咖啡包、1支手槍槍管、1把西瓜刀及1支信號彈。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼陳姓藥頭深夜準備進行毒品交易，遇到警方埋伏遭逮，車上搜出30包毒咖啡包、1支手槍槍管、1把西瓜刀及1支信號彈。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼陳姓藥頭深夜準備進行毒品交易，遇到警方埋伏遭逮，車上搜出30包毒咖啡包、1支手槍槍管、1把西瓜刀及1支信號彈。（圖／記者游宗樺攝）

▲警方在車上搜出30包毒咖啡包、1支手槍槍管、1把西瓜刀及1支信號彈。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，陳姓男子（31歲）在網路上兜售毒咖啡包，蘆洲分局警方接獲線報，到長樂路進行部署，看到陳男開著BMW停在路邊準備進行交易，於是立即上前出示證件，要對方配合盤查。陳男見狀踩下油門企圖逃跑，三民派出所所長黃俊龍見狀，立即拿警棍猛敲擋風玻璃，期間右手手指遭碎玻璃割傷。

陳男往前開約3公尺，就立即撞上路邊多輛機車，導致3輛機車毀損，陳男轎車卡在路旁，警員見機不可失上前將他從車內拉出，當場上銬制服。經搜車後，警方在車上找到30包毒咖啡包、1把西瓜刀及1支信號彈，另外車上還尋獲1支手槍槍管，經鑑識後判定內無膛線，全案將依毒品、妨害公務、毀損、社維法等罪偵辦。

▲▼陳姓藥頭深夜準備進行毒品交易，遇到警方埋伏遭逮，車上搜出30包毒咖啡包、1支手槍槍管、1把西瓜刀及1支信號彈。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼陳姓藥頭深夜準備進行毒品交易，遇到警方埋伏遭逮，車上搜出30包毒咖啡包、1支手槍槍管、1把西瓜刀及1支信號彈。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼陳姓藥頭深夜準備進行毒品交易，遇到警方埋伏遭逮，車上搜出30包毒咖啡包、1支手槍槍管、1把西瓜刀及1支信號彈。（圖／記者游宗樺攝）

▲陳男衝撞路旁3輛機車，警方見狀立即敲擊擋風玻璃試圖阻止，三民派出所所長黃俊龍手指遭碎玻璃割傷。（圖／記者游宗樺攝）

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