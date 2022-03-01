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快訊／烏俄談判剛結束！基輔市中心傳「巨大爆炸聲」城市警笛狂響

快訊／烏俄開戰　拜登將派前國防官員來台灣

記者鄒鎮宇／綜合報導

俄羅斯和烏克蘭在白俄羅斯的談判剛結束，烏克蘭首都基輔於台灣時間3月1日凌晨0時40分許傳出巨大的爆炸聲，城市的警笛聲也瘋狂響起。

據《CNN》報導，基輔市中心於台灣時間3月1日凌晨0時40分許傳出巨大的爆炸聲，隨即整座城市的警笛聲狂響；報導指出，此次的爆炸聲為今天最大的爆炸聲。

荷蘭媒體《BNO News》同時報導，基輔傳出巨大爆炸；俄羅斯空襲基輔北部的雷達通信軍事中心後，布羅瓦里市的市長受傷。

據悉，俄羅斯國防部於台灣時間2月28日曾表示，平民都應該離開基輔。

【02：10更新】

據《BCC》報導，基輔傳出空襲警報後，居民結束宵禁休息一天後返回地下避難所。另外，位於基輔的記者表示，他在基輔撰寫報導的根據地感受到導彈巨大的火力，且屋內的窗戶都在震動，「戰鬥離烏克蘭首都越來越近」。

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