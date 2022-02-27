外派日本「加薪4萬+孩18歲前學費全免」她問：可行嗎？　網戰翻

▲原PO在猶豫要不要跟著丈夫去日本生活。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者謝欣辰／綜合報導

若公司有個外派的機會，你會選擇接受嗎？有位網友在《匿名公社》表示，丈夫公司有個外派日本的機會，雖說待遇看似不錯，但她還是相當猶豫。

原PO表示，丈夫公司目前有個外派至日本的工作機會，待遇相當不錯，公司方負責租屋，小孩6～18歲前學費全免，薪水一個月多四萬左右，並且可以攜眷，但原PO也坦承，「我們已經為了這個問題講很久」。

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原PO解釋，因為家中還有兩個小孩，分別為4歲和6歲，考慮到小孩的醫療、現在日本疫情的狀況，以及孩子們是否能適應日本學校生活，更重要的是，「我自己根本一句日文都不懂，去那邊該怎麼工作？」於是原PO只好問道，「請大家提供一點建議，讓我們參考」。

貼文一出，引起兩派網友的爭論，支持的網友認為「4和6歲適應性超強的啊！有機會當然是把握」，「日本一堆家庭主婦，不會就學啊，你會來問就是你已經心動了，只是舒適圈待久了在猶豫」，「趁夫妻都年輕能闖，吸收知識也快時，出去闖闖有什麼不好」，「趁小朋友還小，適應能力比較快」，也有不少網友表示，「疫情部分就要自行評估了，還是老公先去，等疫情穩定再全部過去」，「我建議別去，我親戚在那的費用都比台灣多好多」。