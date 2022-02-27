普丁輸慘了！他曝「俄閃電作戰4目標」全敗　網驚：該上教科書

▲美國參議員馬可魯比歐直指，俄羅斯總統普丁閃電戰計畫失敗。（圖／路透）

記者邱晟軒／綜合報導

美國共和黨參議員馬可魯比歐（Marco Rubio）今台灣時間27日揭露本次俄羅斯閃電戰術計劃，其中一共有4項目標需要達成，不過目前為止可謂一項都未達成。消息曝光後，立刻引起網友熱烈討論，驚訝直呼「值得在教科書上記上一筆」。

回顧俄羅斯總統普丁近年來的軍事戰略，從2014年2月併吞烏克蘭的克里米亞半島，再到今年1月出兵哈薩克協助平亂，普丁都是擅長採取閃電戰術，直接出動特種部隊攻取目標。

▲烏軍堅守不退，頑強抵抗俄軍強襲。（圖／取自烏克蘭內政部）

然而，針對這一次俄羅斯全面入侵烏克蘭，美國共和黨參議員馬可魯比歐就揭露了本次普丁閃電戰術計劃，其中分為4個目標：



1、12小時內佔據領空優勢

2、6小時內摧毀烏克蘭軍隊通訊設施

3、包圍首都基輔，切斷烏克蘭東部軍隊，逼迫烏政府在48小時內逃亡

4、72小時內成立傀儡政權

馬可魯比歐文末表示，普丁目前在以上4個作戰目標中皆掛蛋，他同時他也向普丁喊話，「你將會在國際法庭的審判下度過餘生」。

消息傳到批踢踢後，立刻引起不少網友熱烈討論，「三日亡烏，想得太美了」、「全球情報單位，事先都這樣想！現在都慌了」、「戰爭拖過一個月俄羅斯就慘了」、「兩天太扯，烏克蘭那麼大」、「超過三天，攻方就算輸了」、「烏克蘭力克俄羅斯閃電戰戰術，應該值得在教科書上記上一筆」。

▼美國參議員馬可魯比歐推特發文 。（圖／翻攝Marco Rubio推特）