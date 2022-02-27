桃園楊梅透天民宅竟藏大麻工廠　警查扣160株2男送辦

▲黃姓男子以透天民宅採盆栽方式大量栽種大麻。（圖／楊梅警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

52歲黃姓男子在桃園楊梅區一棟透天民宅內以盆栽方式栽種大量大麻，並已收穫成品和半成品，儼如大麻栽種工廠，警方據報當場查獲大麻植株、大麻種子、乾燥大麻花成品、未乾燥大麻花半成品、現金17萬元及栽種設備等物，並查獲共犯張姓男子，全案詢後依毒品罪嫌移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。

▲宛如大麻工廠已有半成品、成品上市。（圖／楊梅警分局提供）

楊梅分局楊梅派出所及偵查隊日前接獲情資，一名黃姓男子購買大麻種子，疑有栽種大麻之行為，楊梅警深入追查跟監，待黃嫌前往銀行匯款時將黃嫌攔下，並突破黃嫌心防，26日由黃嫌帶同警方前往楊梅區一處透天民宅內，當場查獲並查扣大麻植株160株、大麻種子100顆、乾燥大麻花成品3千6百多公克、未乾燥大麻花半成品1千3百多公克、現金新台幣17萬元及栽種設備一批，另外也逕行拘提一名共犯張嫌到案，警方將持續擴大追查其大麻種子來源與成品流向。

▲警方據線報將黃姓男子查緝到案。（圖／楊梅警分局提供）

楊梅警分局表示，近年來國內大麻毒品氾濫的態勢迅速，對社會的影響甚大，警方也全力偵破毒品案，維護社會治安！另外也呼籲民眾，如有發現不法情事，應即就近向警察機關通報，共同打擊犯罪。