德國拒軍事援助「烏克蘭只剩幾小時」幫助沒意義！　PTT洗版罵爆

▲基輔的空襲警報響起，烏克蘭民眾及軍人找掩護。（圖／路透）

記者施怡妏／綜合報導

俄羅斯出兵攻打烏克蘭，全球各國為聲援烏克蘭，烏克蘭駐柏林大使梅爾尼克（Andriy Melnyk）透露，起初向德國請求援助，為烏國軍隊提供武器彈藥，但德國官員卻回應「你們烏克蘭人只剩下幾個小時，現在幫助沒有意義」，讓梅爾尼克大傻眼，消息曝光後，在PTT上激起網友一輪罵戰。

根據「德國第二電視台」（ZDF）報導，梅爾尼克（Andriy Melnyk）24日接受訪問，日前會見「紅綠燈聯合政府」（Ampel-Koalition），希望德國可以為烏克蘭提供軍事援助，但對方卻回答「劇我們估計，你們烏克蘭人可能只下幾個小時，現在幫助你們根本沒有任何意義」。

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德國官員的冷漠回答讓他很心碎，痛批德國政府「冷酷無情」，已多年沒有流下眼淚的他，還為此哭了，「事實上，我今天哭了，因為我白天在柏林遇到的冷漠對待」，梅爾尼克無法理解，面對士兵被殺、平民被攻擊，怎麼還可以如此冷酷，「德國人，我們的朋友，美麗的國家，請幫助我改變聯邦政府的想法，這個決策會讓我們成為一隻被宰殺的犧牲羔羊」。

▲德國的冷血行為讓網友們超怒。（圖／翻攝自PTT）

消息曝光後，在PTT上引起網友們極大憤怒，「德國不意外」、「雖然我喜歡德國，但這真的無法幫說話了」、「不早點幫忙，講幹話」、「德國典型的沒義氣代表」、「德國講出這種話真的不要臉」、「這個有點扯欸」、「不幫就算了，還在那邊烏鴉嘴」、「非常冷酷無情」、「講這種話不是軟，是沒人性」。

不過，德國在今（27）日發出聲明，改變了多年來的政策，將從德國聯邦國防軍庫存中向烏克蘭提供1000枚反坦克武器和500枚「刺針」（Stinger）地對空飛彈，並尋求將俄羅斯排除在環球銀行金融電信協會（Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication，SWIFT）金融支付系統外的方法，以凸顯德國對俄羅斯入侵烏克蘭的憤怒，這也是柏林長期以來禁止向衝突地區出口武器政策的重大轉變。