10天大男嬰猝死！護理師「怕要負責」竟偷改照護紀錄　下場出爐

▲郭姓女護理師被依法判刑4月 。（圖／示意圖，無關本案／LibreStock）

記者林昱萱／台南報導

台南一名郭姓護理師先前要幫一名10天月大男嬰餵奶時，察覺男嬰有異狀，趕忙將其送醫急救，但經搶救後，男嬰仍是不幸宣告不治，而郭女擔心自己需要負法律責任，竟然在護理師紀錄單上填寫了不實內容。對此，台南地院審理後，依法判其4月徒刑，得易科罰金。

判決指出，郭女曾任職於台南某婦產診所，負責照護嬰兒並製作護理紀錄，為從事業務之人，而2017年12月某日，郭女在嬰兒室值班，於當日上午9時許餵奶時，發現其中一名嬰兒有異狀，因此通知門診護理師、負責人前來進行急救，並將嬰兒送往醫院救治，但該名嬰兒在送醫前就已經失去生命跡象，送醫搶救後宣告不治。

郭女明知應該將照護新生兒的情形，據實填載在新生兒護理紀錄單，但她卻害怕自己需要承擔責任，於同日晚間7時許返回診所，在紀錄單上填寫「8：00 BT36.7℃ 膚色紅潤 呼吸正常 安睡中」、「9：00 發現baby呼吸微弱」等不實內容。

法官認為，郭女唯恐自己需負責任，竟在新生兒護理紀錄單上填載不實內容，所為應予非難，並考量郭女於偵查中否認犯行，於法院審理中曾一度認罪，嗣改口否認，終知坦承犯行，審酌其並無前科、素行尚可，兼衡其智識程度、家庭經濟狀況、因本案很自責所以沒有繼續工作等一切情狀後，依犯業務登載不實文書罪，判處她有期徒刑4月，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

另外，郭女和另名江姓護理師被控過失致死部分，經法醫研判後認為，嬰兒應是自然死亡，因此此部分判2人無罪。